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Борьба с ветряными мельницами: эксперт об ошибочных штрафах дальнобойщикам

Эксперт Волощук: Дальнобойщики не могут оспорить большие штрафы в системе «Платон»

Дальнобойщики являются одной из самых незащищенных групп, потому что при оспаривании штрафов они получают только отписки или их перенаправляют в разные ведомства. Об этом рассказал заместитель председателя Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Сергей Волощук.

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Комментируя ситуацию с массовыми жалобами водителей большегрузов на сбои в работе системы взимания платы «Платон», Волощук обратил внимание на тот факт, что абсолютно непонятно, куда конкретно обращаться дальнобойщикам из-за ошибочно начисленных штрафов.

«Сейчас можно самим попробовать позвонить в колл-центр и им что-то объяснить. Система “Платон” говорит, что они занимаются техническим обеспечением и не выписывают штрафы. Отговариваются тем, что водителям надо смотреть свои приборы. Крайними получаются водители, это борьба с ветряными мельницами», – констатирует зампредседателя профсоюза.

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В России существует много нестыковок не только в системе «Платон», подчеркивает Волощук. При этом он выразил сомнение, что дальнобойщикам удастся отстоять свои права, записывая обращения к руководству России.

Для информации: из-за неполадок, мешающих точно определить спутниковые координаты, водителям-дальнобойщикам выписывают ошибочные штрафы. Причем их суммы доходят до 200-300 тыс. рублей, а после принятия нового закона санкции за неоплату проезда могут вырасти еще больше.

Источник: osnmedia.ru

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Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 15
13.02.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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