Дальнобойщики получают большие штрафы из-за сбоя в системе «Платон»

Грузоперевозчики жалуются на сбой тахографов и бортовых устройств «Платон»

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выводят из строя тахографы и бортовые устройства системы взимания платы за проезд большегрузных машин по трассам «Платон». Об этом говорится в обращении ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс», направленном в Минтранс.

Президент ассоциации Владимир Матягин подтвердил, что лично ощутил воздействие РЭБ на функционал устройств. В частности, во время передвижения на автомобиле в регионах вблизи защищенной нефтебазы со скоростью 100 км/ч навигатор показывает, что машина не движется.

«Например, я еду 100 км/час, а навигатор показывает 0 км/час. В этот момент я проезжаю мимо какой-нибудь нефтебазы, которая, очевидно, обеспечена защитой. Защита – это хорошо, но перевозчики получают необоснованные штрафы, нужно как-то лояльнее к нам относиться», – рассуждает президент ассоциации.

Матягин подчеркнул, что часто бывает в поездках по регионам РФ, и привел в пример перевозчика, который за три месяца получил 65 штрафов каждый по 5000 рублей на общую сумму более 300 тыс. рублей.

Отмечается, что тахографы функционируют при помощи спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, они отвечают за скорость движения, режим труда и отдыха водителей.

От воздействия РЭБ система в лучшем случае некорректно выдает информацию, а в худшем – приходит в негодность и требует замены, которая по оценкам составляет от 30 до 50 тыс. рублей.

Решить возникшую проблему может временная отмена контроля и выписки штрафов по тахографам и «Платону» для междугородних перевозчиков, отмечают в «Грузавтотрансе».

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Источник: РБК