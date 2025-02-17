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Дилеры начали получать машины 2025 года выпуска: что с ценами

«Автостат»: автомобили 2025 г.в. начали поступать к дилерам по старым ценам

К дилерам начали поступать автомобили 2025 г. в., рассказали представители дилерского сообщества. Стоимость новых авто почти не отличается от декабрьских цен, но это лишь временно.

Новые машины будут в среднем дороже на 3-5%, считает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, при этом цена «старых» может начать падать, так как дизайн и технологии стремительно устаревают.

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Эксперт считает, что если рубль продолжит укрепляться, то стоимость машин автоматически начнет расти, так как она привязана к юаню.

Машины АВТОВАЗа тоже подорожают, отмечает Ольховский. Но цены на авто этого производителя будут более стабильны на протяжении года, пояснил он.

Глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заметил, что в феврале к дилерам поступают авто локальной сборки, а подорожание по итогам года составит не менее 10% при условии относительной стабильности экономики.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
17.02.2025 
Фото:Depositphotos
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