Россия стала третьей по темпам роста автопрома

Россия вошла в Топ-3 по росту темпов производства машин после Китая и Индии

По итогам 2024 года России досталось третье место в рейтинге темпов роста производства легковых автомобилей, сообщает источник со ссылкой на данные национальных служб статистики. Впереди РФ оказались партнеры по БРИКС: Китай, ставший победителем уже четвертый год подряд, выпустил 27,5 миллиона легковушек, что на 1,4 млн больше, чем годом ранее, а Индия произвела 5 млн легковых машин – это на 216 тысяч машин больше прошлогоднего результата.

По темпам роста Россия действительно идет за Индией вплотную: за прошлый год российские заводы выпустили на 213 тысяч автомобилей больше. Правда, итоговый счет выпущенных легковушек у нас идет не на миллионы: в 2024 году в РФ выпущено 756 тысяч легковых авто. Зато прирост относительно посткризисного 2023-го действительно впечатляющий – полуторакратный.

Конвейер завода «Москвич», 2024 год

И ведь в целом прирост по сравнению с 2023-м смогли зафиксировать менее половины преставленных в статистике стран. Среди мировых лидеров – Бразилия (рост на 75 тысяч штук, до 1,9 миллиона), Чехия (рост на 46 тысяч, до 1,3 миллиона) и Германия (рост на 28 тысяч, до 4,2 миллиона).

А вот две страны «Большой семерки», США и Япония, ушли в минус, показав снижение выпуска легковых автомобилей, соответственно, на 206 тысяч и 377 тысяч авто. Впрочем, тут опять следует оговориться, что, несмотря на эту «просадку», в США выпустили 1,6 млн легковых автомобилей, а в Японии – 7 миллионов машин...

Между ними расположился Иран с отрицательной динамикой в 305 тысяч легковых авто — прошлогодние объемы выпуска в 658 тысяч единиц легковой техники стали наименьшими с 2015 года, замечает источник. А по 2024 году самым заметным снижение стало в Индонезии: там выпуск просел в полтора раза, до миллиона машин.

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Источник: РИА Новости