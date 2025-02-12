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Этот остановленный завод выпустит более 100 тысяч машин уже в 2025 году

Владислав Шапша: Бывший завод Volkswagen в 2025 году выпустит 110 тысяч авто

Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи с Путиным рассказал о состоянии предприятий автопрома, находящихся регионе. Напомним, в области базировались заводы Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo, которые теперь перешли в руки российских инвесторов.

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За прошлый год предприятия совокупно выпустили 13 тысяч машин, из которых 2 тысячи пришлось на грузовики бренда Next (фактически – Урал Next), собранные на АО «АМО», ранее носившем название AB Volvo.

Уже в наступившем году все три завода должны выпустить 135 тысяч автомобилей разных марок. Причем на бывший Peugeot-Citroеn (ныне «Автомобильные технологии») должно прийтись 25 тысяч автомобилей – кроссоверы Haval M6 из китайских машинокомплектов начали собирать в январе.

Завод Volkswagen в Калуге работал с 2003 года, с 2009 года – по полному циклу (на фото – лакокрасочный цех); в мае 2023 года продан российскому автодилеру Авилон.
Завод Volkswagen в Калуге работал с 2003 года, с 2009 года – по полному циклу (на фото – лакокрасочный цех); в мае 2023 года продан российскому автодилеру Авилон.

А более 110 тысяч авто из означенного количества должен выпустить бывший завод Volkswagen, рассказал Шапша. Добавим, что на этом предприятии, ныне именуемом ООО «АГР», с осени 2023 года пытаются наладить сборку кроссоверов Chery.

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Как заметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, изначально совокупный план всех трех калужских предприятий на 2024 год предусматривал сборку 27 тысяч автомобилей, а на 2025 год – 121 тысячу. Таким образом, план прошлого года оказался выполнен лишь наполовину, а план нынешнего года увеличен. И основная ставка делается как раз на машины Chery на бывшем заводе Volkswagen, отметил эксперт.

Источник: Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Количество просмотров 4
12.02.2025 
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
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