Этот остановленный завод выпустит более 100 тысяч машин уже в 2025 году

Владислав Шапша: Бывший завод Volkswagen в 2025 году выпустит 110 тысяч авто

Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи с Путиным рассказал о состоянии предприятий автопрома, находящихся регионе. Напомним, в области базировались заводы Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo, которые теперь перешли в руки российских инвесторов.

За прошлый год предприятия совокупно выпустили 13 тысяч машин, из которых 2 тысячи пришлось на грузовики бренда Next (фактически – Урал Next), собранные на АО «АМО», ранее носившем название AB Volvo.

Уже в наступившем году все три завода должны выпустить 135 тысяч автомобилей разных марок. Причем на бывший Peugeot-Citroеn (ныне «Автомобильные технологии») должно прийтись 25 тысяч автомобилей – кроссоверы Haval M6 из китайских машинокомплектов начали собирать в январе.

Завод Volkswagen в Калуге работал с 2003 года, с 2009 года – по полному циклу (на фото – лакокрасочный цех); в мае 2023 года продан российскому автодилеру Авилон.

А более 110 тысяч авто из означенного количества должен выпустить бывший завод Volkswagen, рассказал Шапша. Добавим, что на этом предприятии, ныне именуемом ООО «АГР», с осени 2023 года пытаются наладить сборку кроссоверов Chery.

Как заметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, изначально совокупный план всех трех калужских предприятий на 2024 год предусматривал сборку 27 тысяч автомобилей, а на 2025 год – 121 тысячу. Таким образом, план прошлого года оказался выполнен лишь наполовину, а план нынешнего года увеличен. И основная ставка делается как раз на машины Chery на бывшем заводе Volkswagen, отметил эксперт.

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Источник: Максим Кадаков