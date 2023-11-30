Бавший завод Volkswagen в Калуге начал выпускать автомобили

«Автопоток»: на бывшем заводе Volkswagen в Калуге начали собирать Chery Tiggo 7

Телеграм-каналу «Автопоток» стало известно, что на бывшем заводе VW началась крупноузловая сборка автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max.

Первую партию из 120 машин соберут до конца января с перспективой удвоения объема для последующих партий – 240, 480 штук и так далее.

Сборка Chery Tiggo 7 Pro Max

На сборочном участке работают около 15 специалистов Chery, прибывших в Калугу для контроля за производственным процессом. Первые экземпляры соберут методом отверточной сборки, так как еще не весь необходимый набор оборудования приобретен.

Тем не менее запуск этого проекта до сих пор под сомнением, поскольку в настоящее время основные усилия АГР (Автомобильная Группа Рус) сосредоточены на восстановлении производства на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus (ХММР) в Петербурге. Некоторым рабочим из Калуги уже предложили длительные командировки в Питер.

Сборка Chery Tiggo 7 Pro Max

Инвестиции в этот проект оцениваются всего в 6,6 млн рублей, пишет Телеграм-канал.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник, фото: Автопоток/Telegram