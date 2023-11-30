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Бавший завод Volkswagen в Калуге начал выпускать автомобили

«Автопоток»: на бывшем заводе Volkswagen в Калуге начали собирать Chery Tiggo 7

Телеграм-каналу «Автопоток» стало известно, что на бывшем заводе VW началась крупноузловая сборка автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max.

Первую партию из 120 машин соберут до конца января с перспективой удвоения объема для последующих партий – 240, 480 штук и так далее.

Сборка Chery Tiggo 7 Pro Max
Сборка Chery Tiggo 7 Pro Max

На сборочном участке работают около 15 специалистов Chery, прибывших в Калугу для контроля за производственным процессом. Первые экземпляры соберут методом отверточной сборки, так как еще не весь необходимый набор оборудования приобретен.

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Тем не менее запуск этого проекта до сих пор под сомнением, поскольку в настоящее время основные усилия АГР (Автомобильная Группа Рус) сосредоточены на восстановлении производства на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus (ХММР) в Петербурге. Некоторым рабочим из Калуги уже предложили длительные командировки в Питер.

Сборка Chery Tiggo 7 Pro Max
Сборка Chery Tiggo 7 Pro Max

Инвестиции в этот проект оцениваются всего в 6,6 млн рублей, пишет Телеграм-канал.

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Источник, фото: Автопоток/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
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