С бывшего завода Volkswagen увольняют сотрудников

Три оклада дадут работникам бывшего завода Volkswagen в Калуге при увольнении

Работники бывшего завода Volkswagen в Калуге могут рассчитывать на выплаты при увольнении по собственному желанию. Согласно информации, предоставленной профсоюзом АСМ, увольнение по собственному желанию станет выгоднее, если заявление будет подано с 27 по 30 ноября 2023 года. В этом случае работники получат три оклада, им будут списаны долги по субсидиям на недвижимость, предоставлены автомобили и предусмотрен дополнительный отпуск.

После подачи заявления, присутствие на рабочем месте больше не потребуется. Кроме того, предусмотрена выплата премии за стаж работы 5/10/15 лет, если дата стажа - до 31.08.2024 года.

На проведенном в понедельник информационном собрании помимо объявления об условиях увольнения, также было принято решение, что приказ о простое на рабочем месте будет подписан с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года.

В ноябре 2023 года губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что для завода определена перспектива развития, есть несколько технологических партнеров, с которыми ведут переговоры о запуске производства.

Первые автокомплекты поступят на завод в конце года, и начнется сборка авто, но это будет уже не Volkswagen.

В ноябре, по официальным данным, в простое находились 8 из 30 компаний автокластера Калужской области, но у всех них есть перспективы возобновления производства. Так, новым собственником завода Volvo стала группа компаний «Промышленные инвестиции», которая наладит здесь выпуск грузовиков Урал.

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Источник: ТАСС