Сколько можно ездить с горящим Check Engine: ответ эксперта

Эксперт Стрельбицкий: Не стоит медлить с диагностикой при горящем Check Engine

Индикатор Check Engine на приборной панели может сигнализировать о неисправности мотора и других связанных систем. Отдельные поломки необходимо срочно устранять, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Check Engine может загореться из-за проблем с системой подачи бензина (например, утечка топлива); неисправности датчиков (датчик кислорода и т.п.); проблем с катализатором; сбоя в системе зажигания; неисправности свечей зажигания; повреждения электропроводки или электронных компонентов, сообщил специалист.

По его словам, если индикатор мигает или горит постоянно, лучше сразу отвезти автомобиль в сервис. Он советует сразу остановить авто при изменениях в работе мотора, если появились посторонние звуки, увеличился уровень выхлопных газов или появился запах, что может говорить о проблемах с катализатором или системой рециркуляции отработавших газов.

Долгое использование машины с горящим индикатором Check Engine может привести к серьезным проблемам, предупредил специалист.

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Источник: Российская газета