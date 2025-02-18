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Экосистема «Мир LECAR» упрощает жизнь автовладельцев
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Экосистема «Мир LECAR» упрощает жизнь автовладельцев
«Мир LECAR» подвел итоги 2024 года на форуме...

Экосистема «Мир LECAR» упрощает жизнь автовладельцев

«Мир LECAR» подвел итоги 2024 года на форуме «ForAuto 2025»

13 февраля 2025 года в Москве прошел XV ежегодный форум «ForAuto 2025 - Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», в котором принял участие бренд «Мир LECAR» – экосистема для автовладельцев.

Представлял бренд Роман Шматко, руководитель отдела сопровождения дилеров LECAR Service. Он подвел итоги работы компании в 2024 году и поделился планами на 2025 год.

По данным Шматко, за 2024 год компания добилась роста по всем ключевым показателям: прирост машинозаездов составил 153%, выручки — 242%. Средний чек по машинозаездам увеличился на 31%. В результате в сети бренда открыто 17 полноформатных СТО, еще 33 находятся в стадии открытия, а к концу 2025 года планируется развитие до 85 СТО. Основными обслуживаемыми марками были Renault, Lada, Chevrolet, Nissan и Opel.

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В области запасных частей «Мир LECAR» показал рост на 19% по сравнению с 2023 годом. Однако в некоторых сегментах, таких как «Изнашиваемые детали» и «Материалы для ТО» наблюдались промедления в поставках из-за влияния внешних факторов.

В 2025 году компания планирует увеличить продажи на 25%, расширяя ассортимент собственной торговой марки и адаптируя поставки под текущие объемы. В частности, будет уделено внимание расширению ассортимента запасных частей для китайских автомобилей и развитию онлайн-продаж.

Сеть бренда на начало 2025 года охватывает более 300 авторизованных сервисных центров LADA в 182 городах России, а также включает 128 дилерских центров Renault и 115 центров Nissan.

Справка

«Мир LECAR» был создан в 2016 году и с тех пор предоставляет полный цикл обслуживания, который включает: фирменную линейку запчастей и аксессуаров LECAR Product; сеть розничных магазинов LECAR Store; интернет-магазин LECAR Online и сеть автосервисов LECAR Service. Экосистема направлена на упрощение и улучшение жизни автовладельцев.

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Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 19
18.02.2025 
Фото:«За рулем»
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