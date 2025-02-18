Экосистема «Мир LECAR» упрощает жизнь автовладельцев

«Мир LECAR» подвел итоги 2024 года на форуме «ForAuto 2025»

13 февраля 2025 года в Москве прошел XV ежегодный форум «ForAuto 2025 - Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», в котором принял участие бренд «Мир LECAR» – экосистема для автовладельцев.

Представлял бренд Роман Шматко, руководитель отдела сопровождения дилеров LECAR Service. Он подвел итоги работы компании в 2024 году и поделился планами на 2025 год.

По данным Шматко, за 2024 год компания добилась роста по всем ключевым показателям: прирост машинозаездов составил 153%, выручки — 242%. Средний чек по машинозаездам увеличился на 31%. В результате в сети бренда открыто 17 полноформатных СТО, еще 33 находятся в стадии открытия, а к концу 2025 года планируется развитие до 85 СТО. Основными обслуживаемыми марками были Renault, Lada, Chevrolet, Nissan и Opel.

В области запасных частей «Мир LECAR» показал рост на 19% по сравнению с 2023 годом. Однако в некоторых сегментах, таких как «Изнашиваемые детали» и «Материалы для ТО» наблюдались промедления в поставках из-за влияния внешних факторов.

В 2025 году компания планирует увеличить продажи на 25%, расширяя ассортимент собственной торговой марки и адаптируя поставки под текущие объемы. В частности, будет уделено внимание расширению ассортимента запасных частей для китайских автомобилей и развитию онлайн-продаж.

Сеть бренда на начало 2025 года охватывает более 300 авторизованных сервисных центров LADA в 182 городах России, а также включает 128 дилерских центров Renault и 115 центров Nissan.

Справка

«Мир LECAR» был создан в 2016 году и с тех пор предоставляет полный цикл обслуживания, который включает: фирменную линейку запчастей и аксессуаров LECAR Product; сеть розничных магазинов LECAR Store; интернет-магазин LECAR Online и сеть автосервисов LECAR Service. Экосистема направлена на упрощение и улучшение жизни автовладельцев.