#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С Днем защитника Отечества!
23 февраля
С Днем защитника Отечества!
Редакция «За рулем» поздравляет всех мужчин с...
Geely Panda Knight
23 февраля
В Россию привезли новую модель Geely дешевле Lada Vesta
В РФ появился в продаже электрокар Geely Panda...
8 мест, дизель, «легковые» права — конкурента Соболя NN показали на видео
23 февраля
8 мест, дизель, «легковые» права — конкурента Соболя NN показали на видео
Компания «Соллерс» подготовила обзор на...

С Днем защитника Отечества!

Редакция «За рулем» поздравляет всех мужчин с праздником 23 февраля

Конечно, День защитника Отечества – это праздник, в первую очередь, бойцов, защищающих нашу страну, но сегодня он воспринимается гораздо шире – это день настоящих мужчин, которые ежедневно делают наш мир лучше.

Праздник берет свое начало в 1918 году, когда была основана Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА). В 1920-1921 годах его не отмечали, и только в 1922 году, когда президиум ВЦИК решил отпраздновать четвертую годовщину создания армии, праздник вновь вернулся. В тот же период ему было присвоено официальное название – День Красной Армии и Флота. Современное наименование – День защитника Отечества – праздник получил в 1995 году, а в 2002 году Госдума РФ сделала 23 февраля нерабочим днем.

23 февраля мы выражаем благодарность всем представителям сильного пола: юношам и ветеранам, отцам, мужьям, сыновьям и братьям, друзьям и коллегам. Этот день напоминает о мужестве, стойкости и патриотизме, которыми гордятся воины-победители, непосредственные участники боевых действий, все наши современники.

А водителям-мужчинам хочется пожелать в этот день здоровья, терпения и внимательности на дорогах. Пусть ваши поездки будут безопасными, а каждый день – удачным и полным радости. Желаем, чтобы дома всегда ждали родные и близкие, а работа приносила радость и удовлетворение.

С праздником!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:freepik / www.slon.pics
Количество просмотров 1
23.02.2025 
Фото:freepik / www.slon.pics
Поделиться:
Оцените материал:
0