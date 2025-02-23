С Днем защитника Отечества!

Редакция «За рулем» поздравляет всех мужчин с праздником 23 февраля

Конечно, День защитника Отечества – это праздник, в первую очередь, бойцов, защищающих нашу страну, но сегодня он воспринимается гораздо шире – это день настоящих мужчин, которые ежедневно делают наш мир лучше.

Праздник берет свое начало в 1918 году, когда была основана Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА). В 1920-1921 годах его не отмечали, и только в 1922 году, когда президиум ВЦИК решил отпраздновать четвертую годовщину создания армии, праздник вновь вернулся. В тот же период ему было присвоено официальное название – День Красной Армии и Флота. Современное наименование – День защитника Отечества – праздник получил в 1995 году, а в 2002 году Госдума РФ сделала 23 февраля нерабочим днем.

23 февраля мы выражаем благодарность всем представителям сильного пола: юношам и ветеранам, отцам, мужьям, сыновьям и братьям, друзьям и коллегам. Этот день напоминает о мужестве, стойкости и патриотизме, которыми гордятся воины-победители, непосредственные участники боевых действий, все наши современники.

А водителям-мужчинам хочется пожелать в этот день здоровья, терпения и внимательности на дорогах. Пусть ваши поездки будут безопасными, а каждый день – удачным и полным радости. Желаем, чтобы дома всегда ждали родные и близкие, а работа приносила радость и удовлетворение.

С праздником!