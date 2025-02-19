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Эти машины лучше не покупать водителю-новичку

Эксперт Баканов перечислил три машины, которые нельзя покупать водителю-новичку

Водителю-новичку, выбирающему первую машину, не следует покупать дорогой и мощный автомобиль. Также лучше не покупать авто в плохом техническом состоянии и крупногабаритный, рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Дорогой и мощный автомобиль лучше не брать, так как в первые 1,5-2 года за рулем есть высокий риск попадания в аварию по невнимательности. А еще после первых 1,5 лет у водителя появляется смелость и ложное чувство, что он все контролирует. Он начинает ездить быстрее, что повышает риск ДТП.

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Крупную машину лучше не покупать, поскольку начинающий водитель будет плохо контролировать ее габариты, добавил эксперт. Если человек не увлекается техникой и не готов тратить время на самостоятельный ремонт, не стоит покупать автомобиль в плохом техническом состоянии, предупредил специалист.

Новичку он рекомендует начать с компактной малолитражки, на которую и запчасти будут стоить дешевле, и страховки. Это могут быть подержанные Hyundai Solaris и Getz, Renault Logan или что-то другое простое и более-менее понятное, что легко отремонтировать. Среди новых бюджетных автомобилей можно выбрать Lada, рассказал эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Freepik / freepik
Количество просмотров 10
19.02.2025 
Фото:Freepik / freepik
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