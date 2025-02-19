Эти машины лучше не покупать водителю-новичку

Эксперт Баканов перечислил три машины, которые нельзя покупать водителю-новичку

Водителю-новичку, выбирающему первую машину, не следует покупать дорогой и мощный автомобиль. Также лучше не покупать авто в плохом техническом состоянии и крупногабаритный, рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Дорогой и мощный автомобиль лучше не брать, так как в первые 1,5-2 года за рулем есть высокий риск попадания в аварию по невнимательности. А еще после первых 1,5 лет у водителя появляется смелость и ложное чувство, что он все контролирует. Он начинает ездить быстрее, что повышает риск ДТП.

Крупную машину лучше не покупать, поскольку начинающий водитель будет плохо контролировать ее габариты, добавил эксперт. Если человек не увлекается техникой и не готов тратить время на самостоятельный ремонт, не стоит покупать автомобиль в плохом техническом состоянии, предупредил специалист.

Новичку он рекомендует начать с компактной малолитражки, на которую и запчасти будут стоить дешевле, и страховки. Это могут быть подержанные Hyundai Solaris и Getz, Renault Logan или что-то другое простое и более-менее понятное, что легко отремонтировать. Среди новых бюджетных автомобилей можно выбрать Lada, рассказал эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

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Источник: Газета.Ru