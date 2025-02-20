Продавцы закладывают колебания валют в стоимость авто: эксперт о ценах на рынке

Эксперт Щербакова объяснила, почему на авторынке не будет резкого изменения цен

Большинство экспертов сходятся во мнении, что национальная валюта так или иначе останется под давлением и нас ждут скачки курса с периодами вялотекущего укрепления и последующего ослабления рубля.

Как изменения валютного рынка скажутся на ценах на российском авторынке в 2025 году, рассказала «За рулем» эксперт Дарья Щербакова.

Комментируя прогнозы экспертного сообщества, она выразила мнение, что резкого изменения цен на автомобили не будет. Причем речь идет о ситуации и на первичном, и на вторичном рынках.

Мнение эксперта

Дарья Щербакова, доцент кафедры таможенного администрирования Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат социологических наук

– Я не прогнозирую сколь-нибудь значимого изменения цены. Да, рост, возможно, приостановится, но снижения стоимости автомобилей вряд ли случится. Валютные колебания нестабильны. В прогнозе бюджета на 2025 год заложен курс в 96,5 рублей за доллар. Государство будет имеющимися у него инструментами поддерживать такой уровень.

Щербакова считает нормальным явлением сезонные колебания курса валют и предполагает, что уже к лету текущего года доллар снова подрастет.

«Продавцы импортных товаров, тем более таких дорогостоящих, как автомобили, закладывают эти колебания в расчет стоимости товара. Так что ни на рынке новых автомобилей, ни на рынке подержанных машин серьезных колебаний по цене не ждем», – подытожила эксперт.

Ранее на тему возможного изменения цен на авторынке высказался руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев. Он считает, что в 2025 году можно ожидать подорожания автомобилей в пределах 15% и на первичном, и вторичном рынках.