#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый внедорожник Нива Тайга показали на видео
20 февраля
Новый внедорожник Нива Тайга показали на видео
Компания «Промтех» представила внедорожник Нива...
УАЗ Патриот
20 февраля
УАЗ улучшил качество внедорожника Патриот
На УАЗ Патриот будут ставить новую коробку...
Названы западные автобренды, которые могут переключить внимание россиян с китайских марок
20 февраля
Названы западные автобренды, которые могут переключить внимание россиян с китайских марок
Ян Хайцеэр: Стремление к автомобилям из...

Продавцы закладывают колебания валют в стоимость авто: эксперт о ценах на рынке

Эксперт Щербакова объяснила, почему на авторынке не будет резкого изменения цен

Большинство экспертов сходятся во мнении, что национальная валюта так или иначе останется под давлением и нас ждут скачки курса с периодами вялотекущего укрепления и последующего ослабления рубля.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
4,9 секунды до 100 км/ч, запас хода — 1140 км: самые продвинутые авто Great Wall

Как изменения валютного рынка скажутся на ценах на российском авторынке в 2025 году, рассказала «За рулем» эксперт Дарья Щербакова.

Комментируя прогнозы экспертного сообщества, она выразила мнение, что резкого изменения цен на автомобили не будет. Причем речь идет о ситуации и на первичном, и на вторичном рынках.

Мнение эксперта

Дарья Щербакова, доцент кафедры таможенного администрирования Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат социологических наук

– Я не прогнозирую сколь-нибудь значимого изменения цены. Да, рост, возможно, приостановится, но снижения стоимости автомобилей вряд ли случится. Валютные колебания нестабильны. В прогнозе бюджета на 2025 год заложен курс в 96,5 рублей за доллар. Государство будет имеющимися у него инструментами поддерживать такой уровень.

Щербакова считает нормальным явлением сезонные колебания курса валют и предполагает, что уже к лету текущего года доллар снова подрастет.

«Продавцы импортных товаров, тем более таких дорогостоящих, как автомобили, закладывают эти колебания в расчет стоимости товара. Так что ни на рынке новых автомобилей, ни на рынке подержанных машин серьезных колебаний по цене не ждем», – подытожила эксперт.

Ранее на тему возможного изменения цен на авторынке высказался руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев. Он считает, что в 2025 году можно ожидать подорожания автомобилей в пределах 15% и на первичном, и вторичном рынках.

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 11
20.02.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0