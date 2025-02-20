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«Задели столб»: в столице машину разорвало от удара

В Москве каршеринговый кроссовер разорвало пополам от удара об столб

Вечером 19 февраля на Московском скоростном диаметре (Северная восточная хорда, район Некрасовка, около мусоросжигательного завода) произошла серьезная дорожная авария с автомобилем одной из компаний каршеринга. Один из источников опознал в автомобиле китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. В результате происшествия кузов машины разорвало на две части.

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Судя по снимкам, удар пришелся в район левой задней двери. При ударе эту дверь заодно вместе со всей кормой отделило от передней части автомобиля и отбросило далеко в сторону. При этом передняя часть получила минимальные повреждения. Публикующий эти кадры источник комментирует их так: «ребята на каршеринге задели столб, все живы и целы»... Напомним, не далее как 15 февраля в ТиНАО (Новая Москва) имел место другой эпизод с каршеринговым кроссовером Chery.

В той ситуации автомобиль, застрявший на железнодорожном переезде, расплющило между двумя товарными составами, двигавшимися в противоположных направлениях. К счастью, там тоже обошлось без жертв – водитель и пассажиры успели покинуть салон.

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Таким образом, в течение буквально нескольких дней в столичном регионе произошли два серьезных ДТП с каршеринговыми кроссоверами Chery. Впрочем, пока «За рулем» не склонен искать взаимосвязи характера и тяжести этих ДТП с конкретной маркой авто – скорее, совпадение носит статистический характер: каршеринг в столице популярен, а китайские кроссоверы закупаются соответствующими сервисами все чаще.

Источник: ДТП и ЧП МОСКВА и МО, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
20.02.2025 
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