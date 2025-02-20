«Задели столб»: в столице машину разорвало от удара

В Москве каршеринговый кроссовер разорвало пополам от удара об столб

Вечером 19 февраля на Московском скоростном диаметре (Северная восточная хорда, район Некрасовка, около мусоросжигательного завода) произошла серьезная дорожная авария с автомобилем одной из компаний каршеринга. Один из источников опознал в автомобиле китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. В результате происшествия кузов машины разорвало на две части.

Судя по снимкам, удар пришелся в район левой задней двери. При ударе эту дверь заодно вместе со всей кормой отделило от передней части автомобиля и отбросило далеко в сторону. При этом передняя часть получила минимальные повреждения. Публикующий эти кадры источник комментирует их так: «ребята на каршеринге задели столб, все живы и целы»... Напомним, не далее как 15 февраля в ТиНАО (Новая Москва) имел место другой эпизод с каршеринговым кроссовером Chery.

В той ситуации автомобиль, застрявший на железнодорожном переезде, расплющило между двумя товарными составами, двигавшимися в противоположных направлениях. К счастью, там тоже обошлось без жертв – водитель и пассажиры успели покинуть салон.

Таким образом, в течение буквально нескольких дней в столичном регионе произошли два серьезных ДТП с каршеринговыми кроссоверами Chery. Впрочем, пока «За рулем» не склонен искать взаимосвязи характера и тяжести этих ДТП с конкретной маркой авто – скорее, совпадение носит статистический характер: каршеринг в столице популярен, а китайские кроссоверы закупаются соответствующими сервисами все чаще.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ДТП и ЧП МОСКВА и МО, Автопоток