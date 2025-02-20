#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вопрос неактуален: реакция властей на возможное возвращение зарубежных автобрендов
20 февраля
Вопрос неактуален: реакция властей на возможное возвращение зарубежных автобрендов
Глава Минпромторга Алиханов высказался о...
Интерьер Toyota Rush
20 февраля
Этот надежный 7-местный японский кроссовер можно купить сейчас дешевле «китайцев»
В РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы...
Более 6 тысяч рабочих крупнейшего автозавода могут сократить из-за кризиса
20 февраля
Более 6 тысяч рабочих крупнейшего автозавода могут сократить из-за кризиса
Nissan намерен закрыть самый крупный завод в...

Эксперты перечислили наиболее востребованные расходники

Эксперт Ломаченко рассказала, какие запчасти чаще всего меняют в автомобилях

Самыми востребованными категориями послепродажного обслуживания автомобиля по итогам 2024 года в России оказались замена таких расходников, как свечи зажигания, фильтры и щетки стеклоочистителя. Об этом рассказала директор по маркетингу дилерского холдинга «Авторусь» Анастасия Ломаченко.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
4,9 секунды до 100 км/ч, запас хода — 1140 км: самые продвинутые авто Great Wall
«Высокой популярностью среди известных моделей авто пользовались работы по полной замене масла, ламп и светодиодов, и операции с элементами подвески. Также в 2024 году ускорилась динамика замещения ушедших брендов автозапчастей, особенно в категориях тормозных дисков и колодок», – перечислила эксперт.

По словам Ломаченко, разница в цене между деталями собственных торговых марок (СТМ) и брендов в некоторых случаях доходит до 300%. По этой причине автовладельцы стали чаще самостоятельно оценивать технические характеристики комплектующих и анализировать отзывы других покупателей.

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
20.02.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0