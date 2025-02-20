Эксперты перечислили наиболее востребованные расходники

Эксперт Ломаченко рассказала, какие запчасти чаще всего меняют в автомобилях

Самыми востребованными категориями послепродажного обслуживания автомобиля по итогам 2024 года в России оказались замена таких расходников, как свечи зажигания, фильтры и щетки стеклоочистителя. Об этом рассказала директор по маркетингу дилерского холдинга «Авторусь» Анастасия Ломаченко.

«Высокой популярностью среди известных моделей авто пользовались работы по полной замене масла, ламп и светодиодов, и операции с элементами подвески . Также в 2024 году ускорилась динамика замещения ушедших брендов автозапчастей, особенно в категориях тормозных дисков и колодок», – перечислила эксперт.

По словам Ломаченко, разница в цене между деталями собственных торговых марок (СТМ) и брендов в некоторых случаях доходит до 300%. По этой причине автовладельцы стали чаще самостоятельно оценивать технические характеристики комплектующих и анализировать отзывы других покупателей.

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Источник: gazeta.ru