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Миллионер попытался в суде оспорить штраф, и вот чем это закончилось
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Миллионер попытался в суде оспорить штраф, и вот чем это закончилось
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Миллионер попытался в суде оспорить штраф, и вот чем это закончилось

Миллионеру из Швейцарии за нарушение ПДД выписали штраф на 10 млн рублей

Автовладельцу за несоблюдение дистанции на трассе выписали штраф в размере 110 тыс. долларов (примерно 10,047 млн рублей по текущему курсу).

Такой огромный штраф объясняется тем, что в этой стране размер наказания определяется уровнем дохода провинившегося. В данной ситуации речь шла не о рядовом обывателе, а о миллионере, поэтому штраф оказался столь внушительным.

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Полиция увидела на записи с дорожной видеокамеры, что водитель слишком сильно прижал свою машину к корме едущего впереди автомобиля. Аварии не произошло, но правоохранители зафиксировали факт опасного вождения и выписали постановление.

Примечательно, что водитель-миллионер попытался оспорить наказание, но судебная инстанция отклонила иск. Теперь к штрафу в размере 110 тыс. долларов автовладельцу придется оплатить еще 14,5 тыс. долларов (порядка 1,3 млн рублей) судебных издержек. По закону, основную сумму можно сохранить на счете, если в течение двух лет нарушитель не будет нарушать ПДД.

Источник: 20min.ch

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Светлана Тарасенко
Фото:Соцсети
22.02.2025 
Фото:Соцсети
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