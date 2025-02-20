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Размер штрафа за непристегнутый ремень: почему его нужно увеличить?
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Размер штрафа за непристегнутый ремень: почему его нужно увеличить?
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Размер штрафа за непристегнутый ремень: почему его нужно увеличить?

Галина Андросенко: к штрафам за ремень важно добавить просветительскую функцию

В Госдуме обсуждают предложение фракции «Справедливая Россия - За правду» об увеличении штрафа за непристегнутый ремень безопасности с 1,5 до 3 тысяч рублей.

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Однако возникает вопрос: является ли непристегнутый ремень действительно такой острой проблемой, чтобы ужесточать наказание? Учитывая, что с 1 января 2025 года штраф и так уже был повышен с одной до полутора тысяч рублей. Тем не менее, авторы законопроекта считают эту меру недостаточной.

Мнение специалиста

Галина Андросенко, эксперт по продукту «Штрафы» компании «Передовые Платежные Решения»:

– С одной стороны, повышение штрафа может служить дополнительным стимулом для водителей и пассажиров соблюдать правила безопасности. Непристегнутый ремень – это не просто нарушение, а реальная угроза жизни и здоровья. Любая статистика, очевидно, свидетельствует о том, что использование ремней снижает травматизм при ДТП. Причем пассажиры непристегнутые на втором ряде сидений, также несут смертельную опасность впередисидящим.

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С другой стороны, есть мнение, что адекватные граждане и так пристегиваются, и увеличение штрафа не изменит поведения тех, кто игнорирует правила, а вместо увеличения штрафов стоило бы лучше информировать о рисках и последствиях несоблюдения этой нормы, чтобы вбить в сознание людей мысль: «Сел в машину – автоматически пристегнулся».

Сама инициатива довольно дискуссионная, но помимо карающей функции штрафа, стоило бы продумать и просветительскую часть, чтобы до штрафа и не доходило.

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Алексеева Елена
Фото:Freepik / freepik
Количество просмотров 19
20.02.2025 
Фото:Freepik / freepik
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