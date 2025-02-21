#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Sienna
21 февраля
Автоконцерн отзовет большую партию минивэнов из-за выявленного дефекта
Toyota отзовет 170 тысяч минивэнов Sienna из-за...
Интерьер Lada Vesta
21 февраля
В продажу выходит новая версия Lada Vesta
АВТОВАЗ начал отгрузку дилерам Lada Vesta 1.8...
На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье начнут выпуск новых автомобилей
21 февраля
На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье начнут выпуск новых автомобилей
В России может появиться новый автобренд Esteo...

В России появится бронемобиль Ахмат с мощным мотором

Выпуск новой версии броневика Ахмат с мощным мотором начнется в 2025 году

Производство новой версии бронеавтомобиля Ахмат с более мощным мотором стартует в 2025 году, сообщил гендиректор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров.

Он уточнил, что автомобиль Ахмат в этом году будет выпускаться в двух версиях. Первая – это доработанная уже текущая версия на базовом автомобильном шасси, новая версия – на шасси «Мустанг».

З-СТС «Ахмат»
З-СТС «Ахмат»

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
199 л.с., 8-ступенчатая АКП и 92-й бензин: тестируем семейный кроссовер

Захаров рассказал, что мощность мотора новой машины была увеличена с 260 до 300 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Количество просмотров 11
21.02.2025 
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0