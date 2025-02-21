В России появится бронемобиль Ахмат с мощным мотором

Выпуск новой версии броневика Ахмат с мощным мотором начнется в 2025 году

Производство новой версии бронеавтомобиля Ахмат с более мощным мотором стартует в 2025 году, сообщил гендиректор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров.

Он уточнил, что автомобиль Ахмат в этом году будет выпускаться в двух версиях. Первая – это доработанная уже текущая версия на базовом автомобильном шасси, новая версия – на шасси «Мустанг».

З-СТС «Ахмат»

Захаров рассказал, что мощность мотора новой машины была увеличена с 260 до 300 л.с.

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Источник: РИА Новости