Юрист оценил планы увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности

Эксперт Славнов: В России необходимо запретить заглушки для ремней безопасности

В ГД планируют рассмотреть инициативу о двукратном повышении штрафов за непристегнутый ремень безопасности (с 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей). Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что нужно сперва попробовать другие меры. Он предлагает начать с запрета на использование заглушек.

Водители, которые не накидывают ремень безопасности, сильно рискуют, отмечает специалист. В случае аварии их может сильно травмировать подушка безопасности, напомнил юрист.

Он считает, что перед повышением штрафов нужно утвердить запрет на применение заглушек для ремней. Если начать наказывать россиян как за продажу, так и за покупку заглушек, то все начнут пристегиваться, и штрафы повышать не понадобится, считает юрист.

Инициативу о двукратном повышении штрафов за непристегнутый ремень безопасности выдвинул руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Уточняется, что принятие законопроекта будет способствовать достижению целей нулевой смертности на дорогах России.

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Источник: 360.ru