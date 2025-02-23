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Юрист оценил планы увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности

Эксперт Славнов: В России необходимо запретить заглушки для ремней безопасности

В ГД планируют рассмотреть инициативу о двукратном повышении штрафов за непристегнутый ремень безопасности (с 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей). Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что нужно сперва попробовать другие меры. Он предлагает начать с запрета на использование заглушек.

Водители, которые не накидывают ремень безопасности, сильно рискуют, отмечает специалист. В случае аварии их может сильно травмировать подушка безопасности, напомнил юрист.

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Он считает, что перед повышением штрафов нужно утвердить запрет на применение заглушек для ремней. Если начать наказывать россиян как за продажу, так и за покупку заглушек, то все начнут пристегиваться, и штрафы повышать не понадобится, считает юрист.

Инициативу о двукратном повышении штрафов за непристегнутый ремень безопасности выдвинул руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Уточняется, что принятие законопроекта будет способствовать достижению целей нулевой смертности на дорогах России.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

Источник: 360.ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 7
23.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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