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Две китайских марки объединились для создания нового автобренда

SAIC и Huawei будут вместе создадут новый автобренд для молодежной аудитории

Автопроизводители SAIC и Huawei заключили соглашение о совместном производстве интеллектуальных автомобилей.

Также в рамках совместного сотрудничества компании будут трудиться в сфере разработки продукции, производства, управления цепочками поставок, а также продаж и услуг.

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Согласно официальному заявлению концернов, специалисты обеих компаний будут совместно исследовать новые пути развития интеллектуальных автомобильных технологий и бизнес-моделей, а также создавать конкурентоспособные на мировом рынке интеллектуальные автомобильные продукты

Ранее появлялись сообщения, что компании будут работать вместе над созданием нового бренда, ориентированного на молодежную аудиторию под названием Shangjie. Он станет пятым брендом в рамках бизнеса компании Huawei HIMA.

По информации осведомленного источника, стоимость автомобилей составит от 170 до 250 тыс. юаней (от 2,062 до 3,03 млн. рублей по актуальному курсу).

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Источник: cnevpost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:SAIC
21.02.2025 
Фото:SAIC
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