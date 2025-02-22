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В Россию привезли самую мощную версию Land Rover Defender

Продажи Land Rover Defender Octa стартовали в РФ по цене более 30 млн рублей

В 2025 году на российском рынке дебютировала новая модификация Defender – Octa, которая устанавливает новые стандарты в сегменте благодаря своему мощному 4,4-литровому V8 двигателю, развивающему впечатляющие 635 л.с.

В паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, этот двигатель позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 5,4 секунды. Полный привод и система Terrain Response 2 обеспечивают оптимальное распределение мощности между осями, что позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на сложных внедорожных маршрутах.

Land Rover Defender Octa
Land Rover Defender Octa
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Defender Octa получил обновленный дизайн с двухцветной окраской кузова, массивной решеткой радиатора и 22-дюймовыми колесами. В салоне установлены кожаные сиденья с электрорегулировками, вентиляцией и подогревом.

Цифровая приборная панель и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto обеспечивают водителю и пассажирам удобный доступ к информации и развлекательным функциям. Четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша и проекционный дисплей создают атмосферу уюта и комфорта.

Интерьер Land Rover Defender Octa
Интерьер Land Rover Defender Octa

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Defender Octa не только мощный, но и безопасный. Автомобиль оборудован современными системами безопасности, включая камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, датчики слепых зон, систему удержания в полосе и систему предотвращения столкновений.

Клиренс автомобиля достигает 291 мм, что позволяет легко преодолевать препятствия на сложных маршрутах. Глубина преодолеваемого брода составляет 900 мм.

Цена составляет 30 020 700 рублей.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Land Rover
Количество просмотров 419
22.02.2025 
Фото:Land Rover
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3