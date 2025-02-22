В Россию привезли самую мощную версию Land Rover Defender
В 2025 году на российском рынке дебютировала новая модификация Defender – Octa, которая устанавливает новые стандарты в сегменте благодаря своему мощному 4,4-литровому V8 двигателю, развивающему впечатляющие 635 л.с.
В паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, этот двигатель позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 5,4 секунды. Полный привод и система Terrain Response 2 обеспечивают оптимальное распределение мощности между осями, что позволяет уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на сложных внедорожных маршрутах.
Defender Octa получил обновленный дизайн с двухцветной окраской кузова, массивной решеткой радиатора и 22-дюймовыми колесами. В салоне установлены кожаные сиденья с электрорегулировками, вентиляцией и подогревом.
Цифровая приборная панель и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto обеспечивают водителю и пассажирам удобный доступ к информации и развлекательным функциям. Четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша и проекционный дисплей создают атмосферу уюта и комфорта.
Defender Octa не только мощный, но и безопасный. Автомобиль оборудован современными системами безопасности, включая камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, датчики слепых зон, систему удержания в полосе и систему предотвращения столкновений.
Клиренс автомобиля достигает 291 мм, что позволяет легко преодолевать препятствия на сложных маршрутах. Глубина преодолеваемого брода составляет 900 мм.
Цена составляет 30 020 700 рублей.
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Источник: SpeedMe