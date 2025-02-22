Самые популярные кроссоверы Land Rover признаны опасными для жизни

JLR отзывает Range Rover Evoque из-за бракованных подушек безопасности

Компания Jaguar Land Rover (JLR) объявила о масштабном отзыве автомобилей Range Rover Evoque 2020 модельного года, проданных на рынке США.

Причиной отзыва стали потенциально опасные дефекты в системе подушек безопасности, которые могут привести к серьезным травмам пассажиров. Речь идет о машинах, выпущенных в период с 30 января по 28 марта 2019 года на заводе Halewood в Великобритании – том же самом заводе, где производятся Land Rover Discovery Sport.

Range Rover Evoque

Проблема кроется в креплении нижней крышки коленной подушки безопасности. По данным JLR, со временем это крепление может ослабнуть, что приведет к некорректному срабатыванию подушки безопасности в случае аварии. Вместо того, чтобы амортизировать удар и защитить пассажира, подушка может раскрыться неправильно, увеличивая риск получения серьезных травм ног и нижней части тела.

Производителем дефектных подушек безопасности является венгерский завод компании Joyson Safety Systems. Это имя должно вызвать тревогу, поскольку Joyson Safety Systems образовалась в результате слияния Key Safety Systems и печально известной Takata Corporation.

Takata – это японская компания, которая несколько лет назад оказалась в центре масштабного скандала, связанного с миллионами неисправных подушек безопасности, поставлявшихся различным автопроизводителям по всему миру. Эти дефектные подушки были причиной множества аварий и гибели людей, что привело к крупнейшему в истории автомобильной индустрии отзыву.

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Источник: Auto Evolution