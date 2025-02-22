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В России продают уникальный вездеход на базе «Буханки» с ломающейся рамой

Самодельный вездеход на базе УАЗ 2206 продают в России за 1,2 млн рублей

Самодельная «Буханка» выставлена на продажу за 1,2 миллиона рублей. Этот необычный вездеход представляет собой симбиоз шасси легендарного ГАЗ-66 «Шишига» и кузова классического УАЗ «Буханка».

Вездеход на базе УАЗ 2206
Вездеход на базе УАЗ 2206

Основой для этого самодельного автомобиля послужили прочные и проверенные временем компоненты. Рама и мосты были взяты от ГАЗ-66, что обеспечивает отличную прочность и надежность.

Вездеход на базе УАЗ 2206
Вездеход на базе УАЗ 2206
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Два кузова, от УАЗ «Буханка», были соединены шарнирами, что позволяет им вращаться независимо друг от друга. Эта особенность конструкции значительно повышает проходимость автомобиля, позволяя ему справляться с трудными условиями без особых усилий.

Под капотом вездехода установлен мощный 3,8-литровый дизельный двигатель Cummins, который развивает мощность в 250 л. с. Этот двигатель известен своей надежностью и высоким крутящим моментом, что делает его идеальным для внедорожных условий. Механическая трансмиссия и раздаточная коробка от БТР также вносят свой вклад в высокие эксплуатационные характеристики автомобиля, позволяя ему легко справляться с любыми препятствиями.

Вездеход на базе УАЗ 2206
Вездеход на базе УАЗ 2206

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Не обошлось и без интересных дополнений. В конструкции автомобиля были использованы колеса от трактора Т-150К, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой и повышает проходимость. Кроме того, вездеход оснащен двумя лебедками, которые могут оказаться крайне полезными в сложных ситуациях, когда требуется буксировка или помощь при застревании.

Несмотря на все свои достоинства, данный автомобиль имеет свои ограничения. Продавец указывает, что автомобилю запрещено выезжать на дороги общего пользования. Это связано с тем, что самодельные автомобили часто не соответствуют современным стандартам безопасности и экологии, что делает их использование на дорогах общего пользования проблематичным.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 323
22.02.2025 
Фото:Auto.ru
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