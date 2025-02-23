В Россию привезли хорошо известный корейский кроссовер: цены и комплектации

Новые кроссоверы Hyundai ix35 привезли в РФ из КНР по цене от 2,53 млн рублей

Hyundai ix35, популярный кроссовер, который когда-то уверенно занимал место на российском рынке, вновь доступен для покупки.

Однако с существенным нюансом: это не тот ix35, который мы помним. Речь идет о модели, предназначенной исключительно для китайского рынка, и импортируемой в Россию неофициальными дилерами.

Hyundai ix35

На одном из российских классифайдов уже появились объявления о продаже нового Hyundai ix35 по цене от 2 529 900 рублей. Это цифра, которая существенно ниже стоимости многих китайских конкурентов в аналогичном классе. Например, Chery Tiggo 7 Pro Max обойдется минимум в 2 780 000 рублей, Changan Uni-S – в 2 629 900 рублей, а Geely Coolray – от 2 799 190 рублей.

За эти 2 529 900 рублей подмосковный дилер предлагает Hyundai ix35 в комплектации GLS Leading. Список оснащения впечатляет: салон с отделкой эко-кожей, датчики давления в шинах, современная мультимедийная система с большим ЖК-дисплеем, круиз-контроль, камера заднего вида, передние и задние парктроники, цифровая приборная панель, мультифункциональный руль, люк в крыше и 18-дюймовые литые диски. Под капотом – 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с., работающий в паре с семиступенчатым роботом и передним приводом.

Hyundai ix35

Однако цена может варьироваться в зависимости от региона и дилера. Например, в Твери аналогичный ix35 оценивается уже в 2 900 000 рублей. В то же время, официальный дилер Hyundai во Владикавказе предлагает вариант с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 160 л.с. и классическим шестиступенчатым автоматом за 2 550 000 рублей. Разброс цен достаточно велик, достигая в некоторых регионах (например, Стерлитамак) 3 300 000 рублей за версию с 160-сильным двигателем. В Екатеринбурге и Тюмени также предлагаются варианты с 140-сильным мотором, 2 990 000 и 3 360 000 рублей соответственно.

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Источник: Автоновости дня