Три оси, портальные мосты, клиренс полметра: в РФ продают экстремальную версию Гелика

В Екатеринбурге был замечен шестиколесный внедорожник Brabus G 63 AMG 6×6

На Уральских просторах появился новый король бездорожья – трёхосный Mercedes-AMG G 63 6x6 от Brabus. Этот внедорожный пикап оценён в 1,3 миллиона евро (более 121 миллиона рублей без учёта доставки и растаможки).

Основой для этого зверя послужил Mercedes-AMG G 63 2018 года выпуска. Но стандартный Гелик – это лишь отправная точка для Brabus. Сердцем машины стал модифицированный 4,4-литровый двигатель V8. Мастера Brabus не просто «поиграли» с настройками – мотор претерпел серьёзную переработку. Расточенный блок, новые турбонагнетатели, поршни, шатуны и коленвал позволили увеличить мощность до невероятных 900 л.с. и 1250 Нм крутящего момента.

Brabus G 63 AMG 6×6

Однако мощность – это лишь одна сторона медали. Шестиколёсный Гелик от Brabus – это ещё и уникальная конструкция. Растянутая колёсная база, портальные мосты, обеспечивающие невероятный клиренс в 473 миллиметра, общая длина в 6,2 метра и высота 2,3 метра – все эти параметры создают неповторимый образ этого внедорожного гиганта. Снаряженная масса в 3,67 тонны подразумевает необходимость водительских прав категории С.

Несмотря на внушительные габариты и вес, динамика этого «монстра» впечатляет. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,2 секунды, а максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет 210 км/ч.

Интерьер Brabus G 63 AMG 6×6

Заводские шестиколёсные Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 стоят немалых денег. Недавно в России продавался подобный экземпляр (700 л.с., пробег 1400 км) за 151 миллион рублей. На зарубежных рынках цены на подобные машины колеблются вокруг миллиона евро.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Тарантас Ньюс