#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стала известна доля китайских машин на российском рынке: свежая статистика
23 февраля
Стала известна доля китайских машин на российском рынке: свежая статистика
Новые китайские авто заняли 54,9% российского...
Интерьер Jetta VA7
23 февраля
Хорошо знакомый седан Volkswagen вернулся в Россию под другим именем
Новый седан Jetta VA7 доступен для заказа в...
Теперь вы видели всё: Ferrari с ламбо-дверями
23 февраля
Теперь вы видели всё: Ferrari с ламбо-дверями
На продажу выставили подделку под Ferrari...

Три оси, портальные мосты, клиренс полметра: в РФ продают экстремальную версию Гелика

В Екатеринбурге был замечен шестиколесный внедорожник Brabus G 63 AMG 6×6

На Уральских просторах появился новый король бездорожья – трёхосный Mercedes-AMG G 63 6x6 от Brabus. Этот внедорожный пикап оценён в 1,3 миллиона евро (более 121 миллиона рублей без учёта доставки и растаможки).

Основой для этого зверя послужил Mercedes-AMG G 63 2018 года выпуска. Но стандартный Гелик – это лишь отправная точка для Brabus. Сердцем машины стал модифицированный 4,4-литровый двигатель V8. Мастера Brabus не просто «поиграли» с настройками – мотор претерпел серьёзную переработку. Расточенный блок, новые турбонагнетатели, поршни, шатуны и коленвал позволили увеличить мощность до невероятных 900 л.с. и 1250 Нм крутящего момента.

Brabus G 63 AMG 6×6
Brabus G 63 AMG 6×6
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
199 л.с., 8-ступенчатая АКП и 92-й бензин: тестируем семейный кроссовер

Однако мощность – это лишь одна сторона медали. Шестиколёсный Гелик от Brabus – это ещё и уникальная конструкция. Растянутая колёсная база, портальные мосты, обеспечивающие невероятный клиренс в 473 миллиметра, общая длина в 6,2 метра и высота 2,3 метра – все эти параметры создают неповторимый образ этого внедорожного гиганта. Снаряженная масса в 3,67 тонны подразумевает необходимость водительских прав категории С.

Несмотря на внушительные габариты и вес, динамика этого «монстра» впечатляет. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,2 секунды, а максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет 210 км/ч.

Интерьер Brabus G 63 AMG 6×6
Интерьер Brabus G 63 AMG 6×6

Заводские шестиколёсные Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 стоят немалых денег. Недавно в России продавался подобный экземпляр (700 л.с., пробег 1400 км) за 151 миллион рублей. На зарубежных рынках цены на подобные машины колеблются вокруг миллиона евро.

Brabus G 63 AMG 6×6
Brabus G 63 AMG 6×6
Интерьер Brabus G 63 AMG 6×6
Интерьер Brabus G 63 AMG 6×6
Brabus G 63 AMG 6×6

Источник: Тарантас Ньюс

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Brabus
Количество просмотров 5
23.02.2025 
Фото:Brabus
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4