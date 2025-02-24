Доставщиков на электровелосипедах стали чаще штрафовать

ГАИ с начала года выписала курьерам более 4 тыс. штрафов за парковку на тротуаре

С начала 2025 года ГИБДД вынесла более 4 тыс. штрафов курьерам за парковку на тротуарах.

Полиция отмечает рост жалоб на доставщиков, использующих электровелосипеды. В ответ проводятся рейды, а департамент транспорта Москвы фиксирует нарушения с помощью камер и передает данные сервисам доставки.

Сотрудники ДПС контролируют соблюдение курьерами ПДД, включая переход пешеходных переходов и парковку у пунктов выдачи. Проверяют также возможные нарушения общественного порядка. В Москве насчитывается более 100 тыс. курьеров, доставляющих до 500 тыс. заказов в сутки, их рюкзаки должны иметь номера и светоотражатели.

Электровелосипеды курьеров различают по мощности: до 0,25 кВт — электровелосипед считается средством индивидуальной мобильности (СИМ), свыше — мопедом. Бывают случаи, когда ГИБДД изымает транспорт для экспертизы, но курьеру отдают его сумку, и он может продолжить работу пешком или на общественном транспорте.

Полиция штрафует курьеров в зависимости от типа транспорта: на мопеде запрещено ездить по тротуару (штраф 2 тыс. руб.), требуется категория «М» и медосмотр, а за езду без прав штраф достигает 15 тыс. руб. Водители СИМ могут передвигаться по тротуарам при отсутствии велодорожек, при нарушении — штраф 800 руб.

Компании доставки были предупреждены о рейдах, но большинство электровелосипедов в Москве принадлежат самим курьерам, именно они чаще попадают под проверки.

В ассоциации МАКС предлагают повысить лимит мощности электровелосипедов до 1 кВт при ограничении скорости в 25 км/ч, так как курьерский транспорт активно используется в работе и требует пересмотра нормативов, так как существующий уже устарел.

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Источник: «Коммерсант»