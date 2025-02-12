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В ГАИ перечислили основные нарушения, которые допускают велокурьеры

Госавтоинспекция САО столицы проверила велокурьеров на соблюдение ПДД

Госавтоинспекция Северного административного округа Москвы провела проверку велокурьеров на соблюдение правил дорожного движения.

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В полицию поступали жалобы от местных жителей, которые сообщали, что велодоставщики бросают свои велосипеды в общественных местах – на тротуарах, возле автобусных остановок, у подъездов домов, что создает препятствия для пешеходов.

«Мы оперативно реагируем на такую информацию: составляется административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ, и нарушителям назначается штраф от 5 до 10 тысяч рублей», – пояснил командир роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО майор полиции Александр Сафронов.

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В ходе рейдов сотрудники полиции также проверяют велокурьеров на наличие документов, подтверждающих мощность электровелосипедов. Если такие документы отсутствуют, транспорт направляется на экспертизу для проверки его мощности.

Водители электровелосипедов мощностью свыше 250 ватт обязаны иметь водительское удостоверение соответствующей категории. В случае его отсутствия велокурьер отстраняется от управления транспортом, а в отношении него составляется административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ. Транспортное средство при этом отправляется на штрафстоянку.

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По итогам рейда полицейскими было составлено 40 протоколов, 15 граждан были доставлены в территориальные ОМВД, а 4 электровелосипеда отправлены на штрафстоянку.

С момента начала таких рейдов количество нарушений ПДД велокурьерами снизилось: они стали реже проезжать на запрещающий сигнал светофора и двигаться по тротуару. Многие велодоставщики начали носить защитные шлемы.

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А еще с начала сезона в Москве изменятся правила аренды электросамокатов. Чтобы его арендовать, нужно будет пройти регистрацию на портале mos.ru и подтвердить свою личность с помощью Mos ID. Согласно закону, арендовать электросамокат могут только люди старше 18 лет, иначе грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 20
12.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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