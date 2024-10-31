В Москве оборудовали специальные бесплатные парковки для велокурьеров

Новые парковки уже оборудовали на нескольких Московских улицах

Для велокурьеров на нескольких улицах Москвы оборудовали бесплатные парковки. Это стало возможным благодаря единому Стандарту работы курьерских служб, утвержденному Дептрансом. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Мнение эксперта

- В рамках Стандарта работы курьерских служб начали оборудовать специальные места для парковки, чтобы велокурьерам было удобно и безопасно оставлять свой транспорт. Сегодня в столице работают более 100 тыс. курьеров на велосипедах и самокатах. Они выполняют до 500 тыс. заказов в сутки.

Парковки для велокурьеров обозначены комбинацией знаков: 3.27 «Остановка запрещена», 8.4.13 «Кроме велосипеда», 8.24 «Работает эвакуатор». Для курьеров парковки бесплатные, в среднем в одной парковочной зоне можно разместить до 15 транспортных средств. При этом отмечается, что автомобили в этой зоне запрещено парковать, в противном случае автовладельцу выпишут штраф, а его транспортное средство эвакуируют.

Ликсутов уточнил, что новые парковки расположены на небольшом удалении от проезжей части с высоким пешеходным трафиком, на улицах с низкой интенсивностью автомобильного движения и скоростью до 60 км/ч, у торговых и бизнес-центров, вблизи магазинов-складов, кафе и ресторанов – именно из этих мест курьеры чаще всего забирают заказы.

В частности, появилась парковка на Большой Бронной улице, 29, 3-м Смоленском переулке, Лесной улице, 5, Шереметьевской улице, 6к1 и 2-м Монетчиковском переулке. По словам представителей столичных властей, такие парковки в скором времени оборудуют и на других улицах Москвы.

Напомним, Департамент транспорта Москвы соответствующим приказом 12 апреля 2024 года утвердил Стандарт работы курьерских сервисов. Он включает требования к проверке личности и документов сотрудников, требования к внешнему виду, транспорту и соблюдению ПДД.

Все изменения в рамках Стандарта осуществляются в три этапа: с 15 мая текущего года вступили в силу требования, предъявляемые к внешнему виду курьеров, с 1 октября 2024 года курьеры обязаны иметь на транспорте и сумке номерные знаки, а также светоотражающие элементы и на одежде, и на сумке. А с 1 мая 2025 года вступят а силу требования к транспорту курьера – на нем должен быть установлен встроенный ограничитель скорости (25 км/ч), кроме того, транспорт курьеров должен быть интегрирован в установленные медленные зоны.

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Источник: пресс-служба Дептранса