Инспекторы МАДИ не пропустят ни одного нарушителя на столичных улицах

С 1 ноября инспекторы будут чаще проверять соблюдение правил остановки и стоянки

С 1 ноября инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти столичных улицах — здесь водители часто бросают машины на тротуарах и под запрещающими знаками.

Инспектор МАДИ

Чаще будут проверять соблюдение автомобилистами правил остановки и стоянки на:

Тверской улице

улице Газопровод

Щербаковской улице

Астрадамском проезде

Огородном проезде.

За парковку в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков нарушители ПДД получат штрафы в размере трех тысяч рублей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Неправильно припаркованные авто мешают проехать скорой помощи и пожарным машинам. Это может привести к непоправимым последствиям. Кроме того, они загораживают обзор водителям городского транспорта, пешеходам и другим автомобилистам. Круглосуточный контроль за такими нарушениями позволяет сократить аварийность, такую задачу поставил Мэр Москвы.

Сообщить о неправильной парковке можно в МАДИ по номеру: 8(495)540-76-56.