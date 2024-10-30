Инспекторы МАДИ не пропустят ни одного нарушителя на столичных улицах
С 1 ноября инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти столичных улицах — здесь водители часто бросают машины на тротуарах и под запрещающими знаками.
Чаще будут проверять соблюдение автомобилистами правил остановки и стоянки на:
- Тверской улице
- улице Газопровод
- Щербаковской улице
- Астрадамском проезде
- Огородном проезде.
За парковку в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков нарушители ПДД получат штрафы в размере трех тысяч рублей.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Неправильно припаркованные авто мешают проехать скорой помощи и пожарным машинам. Это может привести к непоправимым последствиям. Кроме того, они загораживают обзор водителям городского транспорта, пешеходам и другим автомобилистам. Круглосуточный контроль за такими нарушениями позволяет сократить аварийность, такую задачу поставил Мэр Москвы.
Сообщить о неправильной парковке можно в МАДИ по номеру: 8(495)540-76-56.
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