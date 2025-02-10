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В столице меняются правила аренды электросамокатов

Правила аренды электросамокатов в Москве изменятся

В Москве вступает в силу обязательная верификация при аренде электросамокатов. В новом сезоне для того, чтобы арендовать самокат, нужно будет пройти регистрацию на портале mos.ru и подтвердить свою личность с помощью Mos ID.

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Сохраняется тестовый период из 5 поездок, чтобы можно было пройти верификацию. В случае, если за этот период личность не будет подтверждена, доступ к сервисам электросамокатов ограничат до момента верификации.

По закону, арендовать электросамокат могут только люди старше 18 лет, иначе им грозит штраф в размере 100 тысяч рублей. Введение верификации поможет обеспечить выполнение этого требования.

Также можно повысить уровень учетной запись офлайн, для чего нужно прийти в любой из центров «Мои документы» с паспортом и СНИЛС и написать заявление.

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Для таких пользователей на портале открывается доступ к более чем 450 городским услугам и сервисам: от записи к врачу и оплаты счетов до оформления субсидий и покупки билетов на культурные мероприятия столицы. А в приложениях проката можно с ее помощью взять в аренду транспорт.

Мера введена для повышения безопасности на дорогах и предотвращения доступа к сервису несовершеннолетних. С помощью верификации удастся более эффективно выявлять нарушителей ПДД и заблаговременно блокировать доступ к аренде нарушителям правил.

Источник: m24.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 131
10.02.2025 
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