Эту китайскую «малолитражку» будут продавать по цене от 6200 долларов

Wuling представила мини-электромобиль Hongguang Mini EV по цене от 6200 долларов

22 февраля 2025 года китайское совместное предприятие SGMW анонсировало новый пятидверный мини-электромобиль Wuling Hongguang Mini EV.

Этот микроэлектрокар будет предлагаться в трех комплектациях по начальной цене от 6200 долларов США.

Hongguang Mini EV

Продажи трехдверной версии этого автомобиля на 31 января 2025 года превысили 1,5 миллиона штук, что позволило ему занять первое место в мире среди мини-автомобилей на новых источниках энергии. В среднем, каждые 90 секунд в мире продают одну такую машину.

Габариты 5-дверного малыш»: 3256 мм в длину, 1510 мм в ширину и 1578 мм в высоту, с колесной базой 2190 мм.

Для удобства хранения в Hongguang Mini EV предусмотрено 19 мест для вещей, а объем багажника составляет 123 литра с возможностью увеличения до 745 литров после складывания задних сидений. В сравнении с трехдверной версией Wuling Hongguang Mini EV 2024 года пятидверка более просторный и функциональный автомобиль.

Hongguang Mini EV

Экстерьер нового Wuling Hongguang Mini EV выполнен в стиле «милой эстетики», а интерьер оформлен в карамельном цвете с сиденьями, напоминающими кошачьи лапки. Он включает 7-дюймовую плавающую приборную панель и 8-дюймовый центральный экран.

Автомобиль доступен в трех цветах: «пузырьково-зеленом», «пышно-голубом» и «сладком кофейном».

Hongguang Mini EV

Силовой агрегат состоит из установленного сзади электродвигателя мощностью 30 кВт (40 л.с.), работающего с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 16,2 кВт·ч.

Максимальная скорость автомобиля достигает 100 км/ч, а запас хода по циклу CLTC составляет 205 км. Автомобиль поддерживает как быструю зарядку постоянным током, так и медленную зарядку переменным током: время зарядки от 30 до 80% в режиме быстрой зарядки составляет всего 35 минут, а в режиме медленной – от 20 до 100% за 4,8 часа.

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Источник: СarNewsChina