Автомобиль простоял в гараже много лет, и теперь его продают — цена удивит

Покупателю «дедушкиного ВАЗ-2110 с запахом нового» авто подарят комплект колес

Автомобиль ВАЗ-2110 в кузове седан 2004 года выпуска с пробегом всего 40 тыс. км продают в России за 690 тыс. рублей. По словам продавца, отечественная Lada принадлежала его дедушке и у нее был только один хозяин, машина все время находилась в их семье. Автомобиль прошел техобслуживание и не требует никаких вложений, говорится в объявлении.

«С 2008 года простояла в теплом гараже, зимой не эксплуатировалась. Запах нового авто, все оригинал с завода. Таких машин осталось очень мало, в основном в коллекции», – говорится в объявлении на одном из классифайдов.

ВАЗ-2110 оснащен двигателем объемом 1,5 л мощностью 91 л.с., механическая коробка передач. В качестве бонуса покупателю отдадут второй комплект колес.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: auto.drom.ru