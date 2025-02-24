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Рынок новых автомобилей на Кубани бьет рекорды

Продажи новых машин в Краснодарском крае выросли на 53% за год

На Кубани в 2024 году реализовали свыше 24 тыс. новых автомобилей, это на 53% больше, чем годом ранее. Средняя цена авто в Краснодарском крае увеличилась на 8% и достигла 2,8 млн руб., сообщили в пресс-службе сервиса «Дром».

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К началу прошлого года количество предложений новых машин на рынке Краснодарского края выросло вдвое, до 4,8 тыс. единиц, а их средняя цена поднялась до 3,2 млн руб. В конце 2023 года ежемесячное предложение составляло около 7 тыс. единиц.

Доля Краснодарского края достигла почти 5% от общероссийских продаж новых автомобилей, согласно данным Минпромторга РФ. Чаще всего покупали модели Lada Granta и Lada Vesta.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

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Источник: «Ъ-Кубань»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
24.02.2025 
Фото:Depositphotos
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