Мотоциклы «Гроза»: встретились два поколения

Рассказали о принципиальной разнице между двумя поколениями мотоциклов «Гроза»

Мотоцикл с коляской – архаичный гость на современных дорогах? Нет, особенно если речь идет о модели «Гроза» – мотоцикле, который ломает стереотипы и предлагает свежий взгляд на этот класс техники.

В чем же принципиальная разница между двумя поколениями «Грозы?

«Гроза» первой волны: простота и надежность, проверенные временем

Первое поколение «Грозы» – неприхотливый аппарат, в основе которого копия двигателя Honda XR400, известного своей надежностью и ремонтопригодностью. Мотоцикл отличают простая конструкция, минимум электроники и способность заводиться в суровые морозы (проверено в минус 20°C с небольшим аккумулятором). Это идеальный вариант для тех, кто ценит безотказность.

Внушительный крутящий момент, который передается на заднее колесо, позволяет уверенно двигаться по любым дорогам, а главное – везти на себе все, что потребуется.

Новая версия «Грозы»: технологичный ответ вызовам современности

Новая «Гроза» – это шаг в в сторону современных технологий и динамики. Дуплексная рама, водяное охлаждение и более мощный двигатель (54 л.с.) кардинально меняют ощущения от управления. Разгон до 100 км/ч за 11 секунд – показатель, которым не похвастается большинство «колясочников».

Здесь уже нет места аскетизму – современная OLED-приборная панель, датчики давления в шинах и дисковые тормоза на всех колесах.

На этой «Грозе» установлены бескамерные колеса на спицах, а вся электроника построена на CAN-шине, что позволяет проводить диагностику и настройку мотоцикла с помощью компьютера.

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Таким образом, первая «Гроза» – это утилитарный мотоцикл, который справится с любой работой, вторая – дорожный аппарат, созданный для комфортных путешествий и динамичной езды.

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