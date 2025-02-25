Чтобы избежать аварий, нужно правильно держать руль: объясняем

Водителям объяснили, как держать руки на руле, чтобы избежать ДТП

Безопасность при управлении автомобилем зависит, в том числе, и от привычек водителя. Многие автовладельцы даже не задумываются о том, что неправильное положение рук на руле минимизирует маневренность, повышает утомляемость и может даже стать причиной аварии. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали об оптимальном положении рук на руле.

Раньше положение рук должно было соответствовать позиции 10 и 2 (представляем стрелки на циферблате часов). Но сейчас рекомендуют держать руки в позиции 9 и 3.

«Такой захват дает сразу несколько преимуществ: улучшает контроль над автомобилем, позволяя быстрее реагировать на дорожную ситуацию, снижает усталость, так как меньше напрягаются плечи и кисти, минимизирует риск травм – при срабатывании подушки безопасности руки не окажутся в зоне удара», – перечисляют эксперты.

Также допустимо положение 8 и 4, в этом случае уменьшается нагрузка на руки, при этом маневренность снижается, особенно при резких поворотах.

Чтобы не уставать во время поездок на машине, важно правильно настроить посадку: спина должна быть плотно прижата к сиденью, ноги и руки – слегка согнуты, а руль должен быть на таком уровне, чтобы водитель видел приборную панель без наклона головы.

Как правильно совершать повороты

При резких поворотах следовать положению «рука над рукой» – это позволит быстро сменить направление движения. Для плавных маневров используется метод «скольжения» – руки передвигаются вдоль рулевого колеса, сохраняя постоянный контакт.

Как делать не надо:

держать руль одной рукой – точность управления снижается и усложняется выполнение экстренных маневров;

захват руля изнутри мешает быстро и безопасно совершить поворот;

держать руки в нижней части руля, потому что теряется контроль при поворотах;

при чрезмерном сжатии руля руки быстро устают, а это чревато снижением концентрации.