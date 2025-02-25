На Кубани перевернулась маршрутка с людьми: подробности аварии

В Краснодарском крае в перевернувшейся маршрутке пострадали шесть пассажиров

25 февраля в 05:00 на 85-м км автодороги Краснодар – Кропоткин в Усть-Лабинском районе произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль Fiat Ducato, двигаясь со стороны Тбилисской в сторону Краснодара, вылетел с трассы на обочину и опрокинулся. Маршрутным такси управлял 64-летний водитель.

В результате аварии пострадали шесть пассажиров маршрутки, их личности сейчас устанавливаются.

На месте ДТП работает полиция, обстоятельства аварии уточняются.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю