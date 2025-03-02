Немцы построили электромобиль с запасом хода в 1000 км

Mercedes-Benz начал тесты прототипа EQS с твердотельным аккумулятором

Похоже, компания из Штутгарта не собирается уступать в гонке высоких технологий ни своим традиционным европейским конкурентам, ни поднаторевшим азиатским производителям. Помимо нового гибридного V8 в недрах инженерных корпусов Mercedes-Benz идет разработка электромобиля с твердотельным аккумулятором.

Кстати, этим же заняты в Volkswagen и китайском Zhiji Automobile. Но в Mercedes-Benz, по ощущениям, идут чуть впереди в разработке вожделенного электромобиля с запасом хода в 1000 км – а именно столько должны позволить проезжать новые элементы питания.

Пока остальные рапортуют о завершении разработки своих батарей, штутгартцы уже ведут испытания самих автомобилей: прототип EQS с таким аккумулятором только что вышел на дорожные тесты. Напомним, что представительский хэтч EQS, стартовавший в 2021 году, является первым автомобилем Mercedes-Benz на полностью электрической платформе.

А конкретно этот прототип разработан совместно с американским стартапом Factoral Energy, занимающимся производством аккумуляторов. Заявленные для него запас хода в 1000 км по циклу WLTP – это на 25% больше, чем у нынешней модификации EQS 450+ с обычным аккумулятором на 118 кВт·ч. А в серийной версии дальнобойность может вырасти на 40%, говорится в официальном пресс-релизе.

Конечно, в условиях плотной конкурентной борьбы всегда есть, куда расти: нынешний серийный Lucid Air Grand Touring с обычным аккумулятором, по данным производителя может проехать до 845 км. Однако твердотельные аккумуляторы действительно более «плотно» хранят электричество – у них выше так называемая гравиметрическая плотность энергии, то есть количество энергии, запасенной на единицу массы.

Через это «твердотелы» легче – при равном размере и весе батареи машина с твердотельным аккумуляторами проедет на 25% дальше, чем с литий-ионными. Твердый электролит вместо жидкого – еще один плюс: так безопаснее и позволяет использовать более эффективные аноды. Кроме того, новые аккумуляторы долговечнее – по некоторым оценкам, будут выхаживать по миллиону километров без заметной потери емкости...

В общем, в Mercedes-Benz взяли очень интересное направление развития, и интересно будет понаблюдать, к чему это приведет. Особенно с учетом того факта, что Factoral Energy заключила договор о разработке твердотельных аккумуляторов не только с Mercedes-Benz, но еще со Stellantis и Hyundai...

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Источник: Jalopnik