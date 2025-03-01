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«Заряженные» Мерседесы получат новый V8 — вот что известно

Mercedes-AMG работает над новой гибридной силовой установкой с мотором V8

Спортивное подразделение немецкого концерна объявило о том, что разработка нового гибридного V8 уже вовсю идет – появление этого движка запланировано на 2026 год. Согласитесь, такая установка была бы вполне по статусу обновленному S-Class, однако пока речь о том, чтобы ставить новые моторы именно на «а-эм-гэшные» модели, использующие архитектуру AMG.EA.

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При этом в головном офисе Mercedes заявили, что в будущем бренд AMG планирует «вырасти за пределы рынка спортивных автомобилей» с помощью значительно обновленной линейки, которая начнет выпускаться как раз в 2026-м. А самой сутью обновления называют эту самую силовую установку, которую описывают как «высокотехнологичный электрифицированный V8 нового поколения».

И да, пока никто не понимает, что именно скрывается за словом «электрифицированный». Возможно, это развитие идей нынешнего гибридного 4-литрового V8 (на фото), а может быть, нечто абсолютно новое. Понятно лишь в общих чертах: гибрид V8 и электромоторов.

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Показательно, что этот агрегат планируют вписать в существующие в Евросоюзе эконормы, чтобы можно было продолжать продавать модели Mercedes-AMG в Старом Свете. А вот ныне выпускающийся монструозный 6-литровый V12 в нынешние стандарты уже не вписывается, поэтому предлагать его будут лишь на на некоторых рынках.

Источник: Car and Driver

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 15
01.03.2025 
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