Mercedes-Benz представил флагманский S-Class 2025: чем отличается от прошлой версии?

Флагманский Mercedes-Benz S-Class 2025 представлен в пяти комплектациях

Mercedes-Benz представил обновленный S-Class 2025 модельного года за 132 000 долларов (и более 280 000 за топовую версию).

Mercedes-Benz S-Class 2025

Внешне обновленный S-Class сохранил элегантные черты своего предшественника. Габариты остались практически неизменными: длина 5320 мм, ширина 1921 мм, высота 1503 мм и колесная база 3216 мм обеспечивают простор и внушительный внешний вид. Среди новых деталей — динамическая звездная подсветка, которая проецирует фирменный световой узор при открытии дверей.

Mercedes-Benz S-Class 2025

12,3-дюймовый 3D-дисплей панели приборов обеспечивает чёткую и реалистичную визуализацию информации, а 12,8-дюймовый OLED-экран мультимедиа позволяет управлять всеми функциями автомобиля интуитивно и удобно. Проекционный дисплей выводит важную информацию прямо на лобовое стекло, не отвлекая водителя от дороги.

Для пассажиров заднего ряда предусмотрены два 11,6-дюймовых экрана, а 7-дюймовый планшет позволяет управлять системой климат-контроля, музыкой и другими функциями комфорта. Обновленный голосовой помощник MBUX распознает команды как от водителя, так и от пассажиров заднего ряда.

Интерьер Mercedes-Benz S-Class 2025

Mercedes-Benz S-Class 2025 не просто роскошный, но и безопасный автомобиль. Система помощи водителю L2+ использует усовершенствованные алгоритмы, учитывая особенности дорожного покрытия и прогнозируя действия других участников движения. Для повышения комфорта доступны активные кресла с вентиляцией, массажем и изменяемым углом наклона спинки до 43.5°.

Линейка двигателей представлена несколькими вариантами, позволяющими выбрать оптимальный вариант под любые потребности. Модели S 400/450 L оснащены 2,5-литровым шестицилиндровым мотором с 48-вольтовым стартер-генератором, развивающим мощность от 313 до 367 л.с. Топовая версия S 500 L 4MATIC получила 3,0-литровый двигатель мощностью 449 л.с., а гибридная модель S 450 e L предлагает 408 л.с. и запас хода на электротяге до 108 км (по циклу WLTC).

Интерьер Mercedes-Benz S-Class 2025

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Источник: ITHome