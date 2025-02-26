«За рулем» ищет креативных создателей классного фото- и видеоконтента

В Издательстве «За рулем» появились вакансии видеооператора-фотографа и видеомонтажера

Издательство «За рулем» ищет видеооператора-фотографа на постоянную работу. Предстоит много съемок разных форматов: автомобильные тесты, студийная запись, интервью, съемки ремонта и обслуживания автомобилей, shorts и т. д. Командировки по России, захватывающий автомобильный мир и много фотовидеоконтента.

Обязанности

Фото- и видеосъемка тест-драйвов автомобилей

Репортажная съемка различных мероприятий

Съемка интервью

Съемка студийных роликов

Требования

Вместе с откликом просьба прикладывать свое портфолио

Опыт съемки автомобилей обязателен

Опыт работы в продакшне будет плюсом

Знание различных форматов и типов контента

Опыт работы с профессиональной техникой

Условия

Полная занятость

Постоянного присутствия в офисе не требуется

Оформление по ТК РФ

Уровень заработной платы зависит от уровня квалификации кандидата, обсуждается по результатам собеседования;

Испытательный срок – 3 месяца

Издательство «За рулем» ищет видеомонтажера на постоянную работу. Предстоит монтаж большого количества видеороликов разных форматов: тест-драйвы автомобилей, репортаж, студийная запись, интервью, видео обслуживания и ремонта автомобилей, shorts и т. д.

Обязанности:

Монтаж роликов

Наложение готовых заставок, плашек, титров.

Цветокоррекция

Поиск, подбор и сведение музыки

Работа с уровнем звука, удаление шумов.

Требования:

Вместе с откликом просьба прикладывать свое портфолио.

Опыт производства автомобильного контента

Опыт работы в продакшне будет плюсом

Знание различных форматов и типов контента

Знание технических требований и форматов видео

Владение программами для обработки и монтажа видео на уровне выше среднего

Условия:

Полная занятость, присутствие в офисе не требуется, возможна удаленная работа.

Оформление по ТК РФ

Уровень заработной платы зависит от уровня квалификации кандидата, обсуждается по результатам собеседования;

Испытательный срок – 3 месяца

Ваши резюме присылайте по электронной почте на rabota@zr.ru