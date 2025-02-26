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«За рулем» ищет креативных создателей классного фото- и видеоконтента

В Издательстве «За рулем» появились вакансии видеооператора-фотографа и видеомонтажера

Издательство «За рулем» ищет видеооператора-фотографа на постоянную работу. Предстоит много съемок разных форматов: автомобильные тесты, студийная запись, интервью, съемки ремонта и обслуживания автомобилей, shorts и т. д. Командировки по России, захватывающий автомобильный мир и много фотовидеоконтента.

Обязанности

  • Фото- и видеосъемка тест-драйвов автомобилей
  • Репортажная съемка различных мероприятий
  • Съемка интервью
  • Съемка студийных роликов

Требования

  • Вместе с откликом просьба прикладывать свое портфолио
  • Опыт съемки автомобилей обязателен
  • Опыт работы в продакшне будет плюсом
  • Знание различных форматов и типов контента
  • Опыт работы с профессиональной техникой

Условия

  • Полная занятость
  • Постоянного присутствия в офисе не требуется
  • Оформление по ТК РФ
  • Уровень заработной платы зависит от уровня квалификации кандидата, обсуждается по результатам собеседования;
  • Испытательный срок – 3 месяца

Издательство «За рулем» ищет видеомонтажера на постоянную работу. Предстоит монтаж большого количества видеороликов разных форматов: тест-драйвы автомобилей, репортаж, студийная запись, интервью, видео обслуживания и ремонта автомобилей, shorts и т. д.

Обязанности:

  • Монтаж роликов
  • Наложение готовых заставок, плашек, титров.
  • Цветокоррекция
  • Поиск, подбор и сведение музыки
  • Работа с уровнем звука, удаление шумов.

Требования:

  • Вместе с откликом просьба прикладывать свое портфолио.
  • Опыт производства автомобильного контента
  • Опыт работы в продакшне будет плюсом
  • Знание различных форматов и типов контента
  • Знание технических требований и форматов видео
  • Владение программами для обработки и монтажа видео на уровне выше среднего

Условия:

  • Полная занятость, присутствие в офисе не требуется, возможна удаленная работа.
  • Оформление по ТК РФ
  • Уровень заработной платы зависит от уровня квалификации кандидата, обсуждается по результатам собеседования;
  • Испытательный срок – 3 месяца

Ваши резюме присылайте по электронной почте на rabota@zr.ru

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Количество просмотров 22
26.02.2025 
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