«За рулем» ищет креативных создателей классного фото- и видеоконтента
В Издательстве «За рулем» появились вакансии видеооператора-фотографа и видеомонтажера
Издательство «За рулем» ищет видеооператора-фотографа на постоянную работу. Предстоит много съемок разных форматов: автомобильные тесты, студийная запись, интервью, съемки ремонта и обслуживания автомобилей, shorts и т. д. Командировки по России, захватывающий автомобильный мир и много фотовидеоконтента.
Обязанности
- Фото- и видеосъемка тест-драйвов автомобилей
- Репортажная съемка различных мероприятий
- Съемка интервью
- Съемка студийных роликов
Требования
- Вместе с откликом просьба прикладывать свое портфолио
- Опыт съемки автомобилей обязателен
- Опыт работы в продакшне будет плюсом
- Знание различных форматов и типов контента
- Опыт работы с профессиональной техникой
Условия
- Полная занятость
- Постоянного присутствия в офисе не требуется
- Оформление по ТК РФ
- Уровень заработной платы зависит от уровня квалификации кандидата, обсуждается по результатам собеседования;
- Испытательный срок – 3 месяца
Издательство «За рулем» ищет видеомонтажера на постоянную работу. Предстоит монтаж большого количества видеороликов разных форматов: тест-драйвы автомобилей, репортаж, студийная запись, интервью, видео обслуживания и ремонта автомобилей, shorts и т. д.
Обязанности:
- Монтаж роликов
- Наложение готовых заставок, плашек, титров.
- Цветокоррекция
- Поиск, подбор и сведение музыки
- Работа с уровнем звука, удаление шумов.
Требования:
- Вместе с откликом просьба прикладывать свое портфолио.
- Опыт производства автомобильного контента
- Опыт работы в продакшне будет плюсом
- Знание различных форматов и типов контента
- Знание технических требований и форматов видео
- Владение программами для обработки и монтажа видео на уровне выше среднего
Условия:
- Полная занятость, присутствие в офисе не требуется, возможна удаленная работа.
- Оформление по ТК РФ
- Уровень заработной платы зависит от уровня квалификации кандидата, обсуждается по результатам собеседования;
- Испытательный срок – 3 месяца
Ваши резюме присылайте по электронной почте на rabota@zr.ru
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
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26.02.2025
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