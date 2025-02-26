Решается вопрос с велокурьерами: ограничить им скорость или прогнать с тротуаров

«Коммерсант»: курьерам на электровелосипедах хотят запретить ездить по тротуарам

В Москве ежедневно работает около 25 тыс. курьеров, которые выполняют 650 тыс. доставок, преимущественно на электровелосипедах.

Наибольший спрос на доставку продуктов приходится на выходные, до обеда – примерно 76% горожан пользуются этими сервисами. Но вместе с удобством возникают и проблемы: жители города все чаще жалуются на хаотичное и опасное движение электровелосипедистов по тротуарам.

Вопросы регулирования работы курьеров обсуждались недавно на заседании комиссии Мосгордумы.

Город активно развивает сервисы доставки, чтобы разгрузить дороги и улучшить доступность товаров для жителей. В 2024 году был введен единый стандарт для курьеров, включая требование носить фирменную форму, использовать сумки со светоотражающими элементами, установлена идентификация личности. Сервисы также обновили предоставляемые транспортные средства, убрав с улиц старые и ржавые и улучшив техническое состояние велосипедов.

Тем не менее, сохраняются проблемы с движением курьеров по тротуарам и превышением скорости. С начала года полиция уже выписала более 4 тыс. штрафов за нарушения. С 1 мая 2025 года будет запрещено разгоняться выше 25 км/ч, и ожидается, что сервисы установят ограничители скорости на своих велосипедах.

В рамках обсуждения было высказано предложение вообще запретить движение курьеров по тротуарам. Вместо этого рассмотреть создание специальных парковочных мест, от которых курьеры могли бы продолжить доставку пешком.

В качестве альтернативы некоторые компании предлагают технические решения, такие как принудительное автоматическое ограничение скорости на электровелосипедах до 5 км/ч на тротуарах (до уровня пешехода).

Некоторые сервисы уже внедрили в свои велосипеды модули, ограничивающие скорость до 25 км/ч, что замедляет движение в определенных зонах и предотвращает превышение установленной скорости.

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Источник: «Коммерсант»