Совфед одобрил закон об использовании автомобилей граждан при КТО

Совет Федерации одобрил поправки, которые позволяют использовать принадлежащий гражданам транспорт для борьбы с терроризмом в рамках контртеррористической операции (КТО).

Поправки вносятся в закон «О противодействии терроризму» и уточняют, как будет работать правовой режим КТО.

Ранее в зонах, где введен режим КТО, разрешалось использовать транспорт, принадлежащий организациям и физическим лицам, для доставки пострадавших в больницы или для преследования подозреваемых в терроризме, если задержка могла угрожать жизни или здоровью людей. Новые изменения расширяют эти правила, позволяя использовать транспорт граждан и организаций для любых мероприятий по борьбе с терроризмом.

Справка

Режим контртеррористической операции (КТО) — это особый правовой режим в России, который вводится в местах, где проводится операция по предотвращению или расследованию теракта и снижению его последствий.

Согласно федеральному закону «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года, решение о введении режима КТО принимает глава ФСБ или его уполномоченный представитель.

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Источник: ТАСС