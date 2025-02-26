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Совфед одобрил закон об использовании автомобилей граждан при КТО

Совфед одобрил закон об использовании автомобилей граждан при КТО

Совет Федерации одобрил поправки, которые позволяют использовать принадлежащий гражданам транспорт для борьбы с терроризмом в рамках контртеррористической операции (КТО).

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Поправки вносятся в закон «О противодействии терроризму» и уточняют, как будет работать правовой режим КТО.

Ранее в зонах, где введен режим КТО, разрешалось использовать транспорт, принадлежащий организациям и физическим лицам, для доставки пострадавших в больницы или для преследования подозреваемых в терроризме, если задержка могла угрожать жизни или здоровью людей. Новые изменения расширяют эти правила, позволяя использовать транспорт граждан и организаций для любых мероприятий по борьбе с терроризмом.

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Справка

Режим контртеррористической операции (КТО) — это особый правовой режим в России, который вводится в местах, где проводится операция по предотвращению или расследованию теракта и снижению его последствий.

Согласно федеральному закону «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года, решение о введении режима КТО принимает глава ФСБ или его уполномоченный представитель.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
26.02.2025 
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