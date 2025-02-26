Новый японский кроссовер попадает к нам с китайского и корейского рынков
Toyota Frontlander за 2,28 миллиона имеет базовую комплектацию с тканевой обивкой, пластиковым рулем и простыми колесными дисками.
Для более продвинутых комплектаций, например, с кожаным салоном и полным набором функций, цена может составить более 3 миллиона рублей в зависимости от региона.
Например, в Москве Frontlander предлагают за 3,75 миллиона рублей в максимальной комплектации, включая кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, круговую камеру и систему ЭРА-ГЛОНАСС.
Все модели Frontlander оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем, мощностью 171 л.с., агрегатированным вариатором, и с передним приводом. Кроссовер производят на китайском заводе GAC-Toyota, и базируется он на той же платформе TNGA-C, на которой построены Toyota Corolla Cross и C-HR.
Таким образом, Toyota Frontlander, несмотря на свою цену, достойная альтернатива китайским аналогам.
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Источник: «Автоновости дня»