Новый японский кроссовер попадает к нам с китайского и корейского рынков

В РФ начались продажи кроссовера Toyota Frontlander по цене от 2,28 млн рублей

Toyota Frontlander за 2,28 миллиона имеет базовую комплектацию с тканевой обивкой, пластиковым рулем и простыми колесными дисками.

Toyota Frontlander

Для более продвинутых комплектаций, например, с кожаным салоном и полным набором функций, цена может составить более 3 миллиона рублей в зависимости от региона.

Например, в Москве Frontlander предлагают за 3,75 миллиона рублей в максимальной комплектации, включая кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, круговую камеру и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Toyota Frontlander

Все модели Frontlander оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем, мощностью 171 л.с., агрегатированным вариатором, и с передним приводом. Кроссовер производят на китайском заводе GAC-Toyota, и базируется он на той же платформе TNGA-C, на которой построены Toyota Corolla Cross и C-HR.

Таким образом, Toyota Frontlander, несмотря на свою цену, достойная альтернатива китайским аналогам.

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Источник: «Автоновости дня»