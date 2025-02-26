#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Evolute i-Pro
26 февраля
Седан российской сборки продают со скидкой 50%: известны цены
В России стоимость седана Evolute i-Pro со...
Дороги Черноморского побережья модернизируют — на реализацию выделены миллиарды
26 февраля
Дороги Черноморского побережья модернизируют — на реализацию выделены миллиарды
Автодор инвестирует рекордные 15 млрд рублей в...
Раскрыты сроки возвращения ушедших зарубежных автобрендов
26 февраля
Раскрыты сроки возвращения ушедших зарубежных автобрендов
Эксперт Ольховский: потребуется год для запуска...

Новый японский кроссовер попадает к нам с китайского и корейского рынков

В РФ начались продажи кроссовера Toyota Frontlander по цене от 2,28 млн рублей

Toyota Frontlander за 2,28 миллиона имеет базовую комплектацию с тканевой обивкой, пластиковым рулем и простыми колесными дисками.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Toyota Frontlander
Toyota Frontlander

Для более продвинутых комплектаций, например, с кожаным салоном и полным набором функций, цена может составить более 3 миллиона рублей в зависимости от региона.

Например, в Москве Frontlander предлагают за 3,75 миллиона рублей в максимальной комплектации, включая кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, круговую камеру и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Toyota Frontlander
Toyota Frontlander

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Все модели Frontlander оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем, мощностью 171 л.с., агрегатированным вариатором, и с передним приводом. Кроссовер производят на китайском заводе GAC-Toyota, и базируется он на той же платформе TNGA-C, на которой построены Toyota Corolla Cross и C-HR.

Таким образом, Toyota Frontlander, несмотря на свою цену, достойная альтернатива китайским аналогам.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 11
26.02.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0