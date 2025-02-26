Toyota анонсировала новый кроссовер

Компания Toyota опубликовала тизеры новой модели

Компания Toyota обнародовала тизеры новой модели. Это кроссовер, который будет представлен 12 марта.

О новинке пока ничего не известно. В компании охарактеризовали модель как стильную и динамичную, с просторным салоном. Вероятно, имеется в виду один из концептов, показанных Toyota два года назад.

Можно предположить, что дебютирует Toyota Sport Crossover Concept, так как он уже имеет серийное воплощение в Китае и скоро поступит в продажу под именем Toyota BZ3C.

Если это предположение верно, то для Европы Toyota создала кроссовер длиной 4,78 м и колесной базой 2,88 м, с 272-сильным электромтором на передней оси и запасом хода 500-600 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

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Источник: Toyota