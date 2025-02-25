Эти авто ценят за соотношение долговечности, цены и качества: такие есть и в России

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Toyota Highlander признан iSeeCars лучшим среднеразмерным SUV начала 2025 года

Toyota Highlander возглавил топ-12 самых надежных среднеразмерных кроссоверов и внедорожников по версии экспертов iSeeCars. Представленный рейтинг демонстрирует оптимальное соотношение цены, долговечности и эксплуатационных расходов.

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Toyota Highlander зарекомендовала себя как одна из самых выгодных моделей в сегменте благодаря высокой надежности и прочной сборке, а также отличной остаточной стоимости. Идеальный вариант для семей, ценящих пространство и комфорт.

Toyota Highlander
Toyota Highlander

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Toyota 4Runner отличается рамной конструкцией, благодаря которой преодолевает бездорожье. Любители активного отдыха и путешествий ценят его за долговечность и практичность.

На третьем месте Toyota Highlander Hybrid, этот гибрид сочетает в себе надежность и высокий уровень топливной экономичности. Такой автомобиль станет рациональным выбором для тех, кто хочет эксплуатационные затраты без потери качества.

Далее в рейтинге идет модель Lexus RX 350h – этот автомобиль наглядно демонстрирует сочетание премиальности и долговечности. С рекордным сроком службы в 15,7 года модель обеспечивает высокий уровень комфорта и технологичности, оставаясь при этом доступной по годовому бюджету.

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Пятое место занимает Lexus RX 350 – модель для любителей традиционных бензиновых двигателей. При высоком уровне надежности и комфорта, как и его гибридный аналог, эта модель привлекает покупателей премиум-сегмента.

Далее в топ-12 идут модели Jeep Wrangle, Nissan Murano, Honda Pilot, Infiniti QX60, Nissan Pathfinder, Hyundai Santa Fe, Lexus RX 500h.

Источник: iseecars.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
25.02.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+8