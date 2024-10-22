Самый надежный автомобиль в мире появился в России: известна цена
Новый рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный экспертами из США самым надежным автомобилем мира, предлагается сейчас в России в единственном экземпляре по цене 11 550 000 рублей.
За столько автомобиль 2023 года в дорогой версии TRD Pro продает крупный дилер из Санкт-Петербурга. Эта модификация отличается мощным сварным багажником на крыше и глубоко переработанной подвеской с 2,5-дюймовыми амортизаторами Fox и специальными пружинами TRD, позволяющими водителю еще увереннее чувствовать себя на любом покрытии и даже там, где нет никаких дорог.
Среди опций: адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, люк в крыше, бесключевой доступ с функцией пуска двигателя с кнопки, мультимедийный комплекс со встроенной навигацией и спутниковым радио, премиальная акустика и прочее.
Под капотом внедорожника 4,0-литровый атмосферник V6 мощностью 273 л.с., 5-ступенчатая АКП. Привод полный, он дополнен раздаткой и понижающим рядом передач.
Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.
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Источник: Автоновости дня