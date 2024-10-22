#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Самые дешевые новые машины в России: цена от ₽700 тыс.
22 октября
Самые дешевые новые машины в России: цена от ₽700 тыс.
Топ-10 самых доступных новых автомобилей в...
Болид с двигателем АВТОВАЗа создадут в России
22 октября
Болид с двигателем АВТОВАЗа создадут в России
Ротенберг: Болид для гонок Формулы-4 с...
Интерьер Toyota 4Runner
22 октября
Самый надежный автомобиль в мире появился в России: известна цена
В России появился в продаже рамный внедорожник...

Самый надежный автомобиль в мире появился в России: известна цена

В России появился в продаже рамный внедорожник Toyota 4Runner за 11,6 млн рублей

Новый рамный внедорожник Toyota 4Runner, признанный экспертами из США самым надежным автомобилем мира, предлагается сейчас в России в единственном экземпляре по цене 11 550 000 рублей.

Toyota 4Runner
Toyota 4Runner
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Что внутри китайских аккумуляторов? Распилили и выяснили!

За столько автомобиль 2023 года в дорогой версии TRD Pro продает крупный дилер из Санкт-Петербурга. Эта модификация отличается мощным сварным багажником на крыше и глубоко переработанной подвеской с 2,5-дюймовыми амортизаторами Fox и специальными пружинами TRD, позволяющими водителю еще увереннее чувствовать себя на любом покрытии и даже там, где нет никаких дорог.

Интерьер Toyota 4Runner
Интерьер Toyota 4Runner

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Среди опций: адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, люк в крыше, бесключевой доступ с функцией пуска двигателя с кнопки, мультимедийный комплекс со встроенной навигацией и спутниковым радио, премиальная акустика и прочее.

Под капотом внедорожника 4,0-литровый атмосферник V6 мощностью 273 л.с., 5-ступенчатая АКП. Привод полный, он дополнен раздаткой и понижающим рядом передач.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 19
22.10.2024
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0