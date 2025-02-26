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Автомобили этой марки признаны самыми надежными — они есть и в России

Автомобили Hongqi признаны самыми надежными среди всех автобрендов Китая

Китайский автобренд Hongqi возглавил рейтинг самых надежных в Китае. Такой вывод сделали эксперты агентства J.D. Power в ходе проведенного исследования.

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«Этот успех подтверждает непревзойденное качество и долговечность автомобилей Hongqi, а также высокий уровень доверия среди автолюбителей», – подчеркнули в пресс-службе бренда.

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J.D. Power на протяжении 16 лет анализирует надежность автомобилей китайского рынка, оценивая частоту возникновения неисправностей в категориях: экстерьер, интерьер, дисплеи, мультимедийная система, климат-контроль, сиденья, силовая установка, функции помощи вождения и общий опыт эксплуатации.

Результаты рассчитываются по индексу PP100: чем он ниже, тем меньше проблем испытывают владельцы автомобилей Hongqi. Бренд добился наилучших результатов, показав минимальное среднее количество замечаний. Этот результат стал еще одним подтверждением успешного устойчивого развития бренда, его ориентации на высокое качество продукции и стремлению к удовлетворению потребностей клиентов.

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Такие высокие оценки пользователей и объективные данные исследования наглядно свидетельствуют, что бренд развивается как ведущий производитель надежных и современных автомобилей.

Модельный ряд Hongqi на рынке России представлен семью моделями, это популярные кроссоверы HS3, HS5, электрический кроссовер E-HS9, минивэн HQ9 и седаны бизнес- и представительского класса – H5 и Н9, которые традиционно присутствуют в модельном ряду премиальных брендов. До конца 2025 года линейка расширится до десяти моделей, благодаря выходу лифтбека H6, флагманского бензинового крупноразмерного кроссовера HS7 и седана люкс-класса L1.

Источник: пресс-служба Hohgqi

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Светлана Тарасенко
Фото:Hohgqi
Количество просмотров 11
26.02.2025 
Фото:Hohgqi
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