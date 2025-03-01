Ducati для путешествий преодолеет любые препятствия. Ну почти

Компания Ducati представила в Индии мотоцикл DesertX Discovery

Компания Ducati начала продажи в Индии DesertX Discovery — специализированного мотоцикла для путешествий, предназначенного для преодоления любых препятствий.

Ducati DesertX Discovery

Эта хорошо оборудованная модель отличается повышенной защитой, комфортом и яркой окраской (сочетание черного и красного), что делает ее заметной как на дороге, так и за ее пределами.

Созданный для самых сложных экспедиций, DesertX Discovery в стандартной комплектации оснащен усиленной защитой для рук, защитой двигателя с защитой водяного насоса, в также усиленной защитой поддона картера.

Ducati DesertX Discovery

Подогрев ручек и увеличенное ветровое стекло повышают комфорт водителя, а центральная подножка обеспечивает устойчивость и простоту обслуживания.

Благодаря 21-дюймовому переднему колесу и улучшенной прочности DesertX Discovery готов к приключениям на бездорожье.

Мотоцикл уже доступен в дилерских центрах Ducati в Индии по цене 21 78 200 индийских рупий (около 2,2 млн рублей).

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Источник: Indian Autos Blog