Здесь можно выиграть новый автомобиль! Не верите?

«За рулем» рассказал о победителях онлайн-розыгрышей автомобилей

Гран-при «За рулем», самая престижная автомобильная премия России, завершается. Напоминаем суть.

Мы выбрали в номинанты Гран-при «За рулем» новые автомобили, поступившие в продажу в 2024 году. Набралось 61 полностью новая модель, представленные в России. Теперь вы, наши читатели, помогаете нам выбрать лучших из лучших по ряду критериев. Для этого нужно пройти по ссылке, проголосовать в нескольких классах автомобилей и заполнить анкету. Среди тех, кто это сделает, мы разыграем три новенькие Лады.

Премия ежегодная, как и розыгрыш автомобилей. Знакомим с победителями прошлых лет.

Кому достались призовые автомобили в прошлый раз?

Три комплекта ключей от новых автомобилей Лада вручил нашим читателям главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Счастливчиков определил компьютер – из всех участников опроса Гран-при, при помощи генератора случайных чисел. Трансляцию розыгрыша мы проводили весной в прямом эфире. А ключи в комплекте с автомобилями вручили в конце июля в одном из московских центров Лада Техинком.

Лада Niva Travel в комплектации Luxe отправилась в Брянск – ее хозяином стал Геннадий Ткачев . Он специалист по строительному электрооборудованию.

. Он специалист по строительному электрооборудованию. Универсал Лада Веста SW Cross в топовой версии Techno получил Евгений Попов из Белгорода. Профессиональный музыкант, работает в симфоническом оркестре, специализация – фагот.

из Белгорода. Профессиональный музыкант, работает в симфоническом оркестре, специализация – фагот. Седан Лада Гранта прямо из автосалона отправился в карельский Олонец – на родину Анастасии Амосовой. Потом переместится в Санкт-Петербург, где Анастасия работает – в школе, преподавателем младших классов.

Коллективное фото победителей розыгрыша Гран-при «За рулем» на память – с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым.

Вручение ключей победителям розыгрыша в 2024-м году:





Ну что – убедили?

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