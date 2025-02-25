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Выиграй Ладу!
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Здесь можно выиграть новый автомобиль! Не верите?

«За рулем» рассказал о победителях онлайн-розыгрышей автомобилей

Гран-при «За рулем», самая престижная автомобильная премия России, завершается. Напоминаем суть.

Мы выбрали в номинанты Гран-при «За рулем» новые автомобили, поступившие в продажу в 2024 году. Набралось 61 полностью новая модель, представленные в России. Теперь вы, наши читатели, помогаете нам выбрать лучших из лучших по ряду критериев. Для этого нужно пройти по ссылке, проголосовать в нескольких классах автомобилей и заполнить анкету. Среди тех, кто это сделает, мы разыграем три новенькие Лады. Гран-при

Премия ежегодная, как и розыгрыш автомобилей. Знакомим с победителями прошлых лет.

Кому достались призовые автомобили в прошлый раз?

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Три комплекта ключей от новых автомобилей Лада вручил нашим читателям главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Счастливчиков определил компьютер – из всех участников опроса Гран-при, при помощи генератора случайных чисел. Трансляцию розыгрыша мы проводили весной в прямом эфире. А ключи в комплекте с автомобилями вручили в конце июля в одном из московских центров Лада Техинком.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
  • Лада Niva Travel в комплектации Luxe отправилась в Брянск – ее хозяином стал Геннадий Ткачев. Он специалист по строительному электрооборудованию.
  • Универсал Лада Веста SW Cross в топовой версии Techno получил Евгений Попов из Белгорода. Профессиональный музыкант, работает в симфоническом оркестре, специализация – фагот.
  • Седан Лада Гранта прямо из автосалона отправился в карельский Олонец – на родину Анастасии Амосовой. Потом переместится в Санкт-Петербург, где Анастасия работает – в школе, преподавателем младших классов.
Коллективное фото победителей розыгрыша Гран-при «За рулем» на память – с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым.
Коллективное фото победителей розыгрыша Гран-при «За рулем» на память – с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым.

Вручение ключей победителям розыгрыша в 2024-м году:


Ну что – убедили?

Теперь ваша очередь получить автомобиль!

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2025 И УЧАСТВОВАТЬ В РОЗЫГРЫШЕ АВТОМОБИЛЕЙ

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«За рулем»
Количество просмотров 51
25.02.2025 
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