Здесь можно выиграть новый автомобиль! Не верите?
Гран-при «За рулем», самая престижная автомобильная премия России, завершается. Напоминаем суть.
Мы выбрали в номинанты Гран-при «За рулем» новые автомобили, поступившие в продажу в 2024 году. Набралось 61 полностью новая модель, представленные в России. Теперь вы, наши читатели, помогаете нам выбрать лучших из лучших по ряду критериев. Для этого нужно пройти по ссылке, проголосовать в нескольких классах автомобилей и заполнить анкету. Среди тех, кто это сделает, мы разыграем три новенькие Лады.
Премия ежегодная, как и розыгрыш автомобилей. Знакомим с победителями прошлых лет.
Кому достались призовые автомобили в прошлый раз?
Три комплекта ключей от новых автомобилей Лада вручил нашим читателям главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Счастливчиков определил компьютер – из всех участников опроса Гран-при, при помощи генератора случайных чисел. Трансляцию розыгрыша мы проводили весной в прямом эфире. А ключи в комплекте с автомобилями вручили в конце июля в одном из московских центров Лада Техинком.
- Лада Niva Travel в комплектации Luxe отправилась в Брянск – ее хозяином стал Геннадий Ткачев. Он специалист по строительному электрооборудованию.
- Универсал Лада Веста SW Cross в топовой версии Techno получил Евгений Попов из Белгорода. Профессиональный музыкант, работает в симфоническом оркестре, специализация – фагот.
- Седан Лада Гранта прямо из автосалона отправился в карельский Олонец – на родину Анастасии Амосовой. Потом переместится в Санкт-Петербург, где Анастасия работает – в школе, преподавателем младших классов.
Вручение ключей победителям розыгрыша в 2024-м году:
Ну что – убедили?
Теперь ваша очередь получить автомобиль!