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С 1 марта этот документ при регистрации автомобиля не потребуется

Эксперт Холодов: ОСАГО с 1 марта станет необязательным для регистрации авто

Наличие полиса ОСАГО с 1 марта 2025 года не будут проверять при регистрации автомобиля. Об этом заявил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

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«Что касается проверки полиса ОСАГО при регистрации, это действительно уже абсолютно бесполезная процедура, учитывая, что можно полис на один день приобрести. То есть, если человек хочет просто зарегистрировать машину и дальше без полиса ездить, то ему никто не мешает на один день страховку сделать», – подчеркнул Холодов.

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Проверка наличия полиса является «ненужной административной процедурой, которая только перегружает сотрудников Госавтоинспекции и никакой пользы не приносит», отмечает Холодов.

Напомним, с 1 марта 2025 года вступает в силу закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов при государственной регистрации транспортного средства. Кроме того, в рамках закона автовладельцы смогут в случае продажи автомобиля сразу снимать его с учета в ГАИ, при условии, что договор купли-продажи оформлен через Госуслуги или при участии нотариуса. Ранее это можно было сделать только через десять дней после обращения в ведомство.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 13
27.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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