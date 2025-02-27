С 1 марта этот документ при регистрации автомобиля не потребуется

Эксперт Холодов: ОСАГО с 1 марта станет необязательным для регистрации авто

Наличие полиса ОСАГО с 1 марта 2025 года не будут проверять при регистрации автомобиля. Об этом заявил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

«Что касается проверки полиса ОСАГО при регистрации, это действительно уже абсолютно бесполезная процедура, учитывая, что можно полис на один день приобрести. То есть, если человек хочет просто зарегистрировать машину и дальше без полиса ездить, то ему никто не мешает на один день страховку сделать», – подчеркнул Холодов.

Проверка наличия полиса является «ненужной административной процедурой, которая только перегружает сотрудников Госавтоинспекции и никакой пользы не приносит», отмечает Холодов.

Напомним, с 1 марта 2025 года вступает в силу закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов при государственной регистрации транспортного средства. Кроме того, в рамках закона автовладельцы смогут в случае продажи автомобиля сразу снимать его с учета в ГАИ, при условии, что договор купли-продажи оформлен через Госуслуги или при участии нотариуса. Ранее это можно было сделать только через десять дней после обращения в ведомство.

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Источник: tass.ru