Современных грабителей поездов не существ... Ущерб – миллионы долларов!

Грабители вытащили из поездов кроссовки Nike на сумму более 2 миллионов долларов

По меньшей мере 10 ограблений поездов с целью поживиться кроссовками Nike произошли в калифорнийской пустыне Мохаве и в соседней Аризоне за последний год. С марта прошлого года преступная банда украла обуви на сумму около 2 млн долларов.

Схема обескураживающе проста: с помощью сабельной пилы или болтореза ребята режут шланг пневматической тормозной системы, пока поезд медленно движется при переходе на другую ветку, срабатывает аварийное торможение... Остается только вскрыть контейнер и вышвырнуть ценный груз наружу, пишет источник со ссылкой на Los Angeles Times.

13 января в Аризоне банда выпотрошила товарный поезд транспортной компании BNSF на 1985 пар кроссовок Nike, стоимость которых оценивается в сумму 440 000 долларов. Значительная часть обуви была партией новейшей модели Nigel Sylvester x Air Jordan 4 по цене 225 долларов за пару.

Товарный состав где-то на просторах Аризоны – за такими и охотятся грабители

В полиции говорят, что у воров часто есть сообщники, работающие на складах или в транспортных компаниях, иногда же они действуют самостоятельно. Как только товар выброшен из контейнера, преступники вызывают сопровождение – подельников на пикапах, движущихся параллельными курсами. Дальше упаковки грузятся в кузов и исчезают навсегда.

Впрочем, после ограбления 13 февраля полиция смогла догнать машины с помощью устройств слежения, которые были в некоторых коробках. 11 человек были арестованы и обвинены в хранении или получении товаров, украденных при перевозке между штатами.

Ранее, 6 декабря полиция просто обнаружила в Сети кроссовки на сумму 48 000 долларов, все они были модели Nike Dunk Low Midnight Navy, еще не поступившей в официальную продажу. Трое человек признали себя виновными в хранении краденного, еще двое под следствием... После этого были обнаружены еще товары на сумму 346 200 долларов, украденные с поездов BNSF в апреле и июне 2024-го.

Да, ребята сбывают товар через Amazon и eBay, хотя обе компании заявили о нулевой толерантности к преступникам и о сотрудничестве с правоохранительными органами. Машинистам поездов начальство рекомендует не вступать в конфронтацию с бандами – правда, вероятность этого, учитывая исполинскую длину составов, стремится к нулю.

Банда продолжает действовать, несмотря на поимку предполагаемого главаря Фелипе Артуро Авалос-Мехии, который подозревается в организации всей преступной схемы, включая выявление «удобных» поездов, предоставление машин, оплату услуг грабителей и сбытчиков краденного... Только по официальной статистике в прошлом году в США было совершено около 65 тысяч ограблений поездов – на 40% больше, чем в 2023-м.

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Источник: Jalopnik